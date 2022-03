Selección Argentina: el día después de mañana

“Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina”. El autor de la frase no es otro que Ángel Di María, un fuera de serie que cambió reproches por aplausos producto de su golazo en la final de la Copa América 2021 frente a Brasil, en el Maracaná, y de sus últimas actuaciones con puntos alto en si nivel. “Me tengo que replantear muchas cosas”, contó, por su lado, un tal Lionel Messi luego de la goleada sobre Venezuela. Dos frases que hicieron mucho ruido en las últimas horas, pero que la realidad no puede disimular, más allá del cariño popular o de la importancia que tienen dentro de la Abiceleste y a los ojos del mundo futbolero. Ambos jugadores están transitando su última etapa en la celeste y blanco. Son de la vieja guardia junto a Nicolás Otamendi y quizás después de Qatar decidan darle un destino diferente a sus carreras futbolísticas. Con ello, quedará un vacío difícil de llenar. Pasó cuando Diego Armando Maradona dejó de usar la camiseta que mejor lucía, y también cuando otros grandes referentes determinaron ponerle fin a sus carreras en la Selección.

Entonces, el panorama para la Albiceleste marcará un antes y un después en esas decisiones, por lo que en el horizonte aparecen muchas preguntas con respuestas inmediatas, aunque tal vez las mismas no sean suficientes para calmar la desazón que puede provocar el alejamiento de dos símbolos como Messi y Di María. Interrogantes como: ¿Hay material necesario para mantener un equipo competitivo en el futuro? ¿Cuántos juveniles podrán sumarse a la base que quedará después de la cita qatarí? ¿Lionel Scaloni deberá continuar en un nuevo proceso si los resultados no acompañan en el Mundial? ¿El proyecto de AFA dará resultados para terminar de afianzar la renovación? Todas preguntas con respuestas en el corto plazo, porque en cada una de las mismas se viene trabajando desde hace tiempo. Sin embargo, el hecho de saber que Messi puede dejar el seleccionado llena de incertidumbre a un equipo que nunca se acostumbró a jugar sin su capitán y que cuando lo hizo, la ausencia La Pulga fue muy notoria, sobre todo, cuando se buscó un referente y llevara la voz de mando dentro de un campo de juego. Es cierto que Argentina no perdió por Eliminatorias cuando se le dio descanso a Leo, pero también lo es, que el nivel que mostró el equipo fue diferente y dependió de algún arresto individual para ser competitivo.

Por consecuencia, todo hace indicar que hay material para el “día después de mañana”. Pero todo dependerá de lo que se pretenda puertas adentro. En esta última convocatoria para Eliminatorias previa al Mundial, Scaloni citó a varios jugadores que pueden llegar a ser tentados por otras selecciones (ver aparte). Y la idea está muy clara. La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino y el propio seleccionador saben que no se pueden darse el lujo de perder alguna joya que en el futuro marque diferencias. Por tanto, más allá de alguna crítica, está bien que jóvenes valores hayan llegado desde el Viejo Continente para empezar a formar parte de un proceso futuro. Si bien ninguno tuvo sus oportunidades en la Selección Mayor, las tendrán después de Qatar. Hoy la base para dicha cita está prácticamente confirmada y pocas serían las sorpresas, sobre todo, porque el DT pocas veces sorprendió con algún apellido que no está en las grandes ligas de Europa, con excepción de la Mexicana (Esteban Andrada o Maximiliano Meza) o de valores que actúan en nuestro país (Franco Armani o Julián Álvarez).

Lionel Scaloni tiene una base consolidada si desea continuar al frente del seleccionado, después del Mundial.

En pocas palabras, hay que esperar los resultados. De ellos dependerá en gran parte el futuro de la Selección Argentina. Y tal vez de Messi, Di María y algún otro jugador que pueda estar mirando el próximo Mundial como su última función en la Albiceleste. Hay material para continuar siendo protagonistas y con un estilo de juego parecido. Los intérpretes quizás no serán los mismos en su mayoría, pero quedará una base que está afianzada y que le pueden seguir dando grandes satisfacciones al fútbol argentino. Y en el horizonte también aparecen variantes de recambio que, con minutos y concentraciones, sumarán para que un proceso futuro no sea tan caótico como sucedió en otros seleccionados como por ejemplo, Italia, que de campeona de la Eurocopa, ahora volverá a mirar una cita mundialistas por televisión.

Esperan su momento. En el fútbol doméstico hay un grupo de jugadores que tienen condiciones para ser tenidos en cuenta. Hombres como los riverplatenses Santiago Simón y Enzo Fernández vienen demostrando que Marcelo Gallardo no se equivocó cuando les dio la titularidad. En el otro lado de la vereda, hay otros tantos, aunque quizás con menos protagonismo que los anteriores. Agustín Almendra, ya tuvo su citación a la Selección y después, en conflicto con la dirigencia de Boca y su DT (Sebastián Battaglia), perdió terreno en la consideración de Scaloni. En el Xeneize, se espera que Alan Varela sea una de las figuritas a vender próximamente, pero también por un acto de indisciplina, sus minutos decayeron. Ahora, se habla de que Guillermo Barros Schelotto tentará a Agustín Sandez y Aaron Molinas para que jueguen para Paraguay, dos puestos en los que Argentina necesitará recambio después del 2023. En tanto que en Colón y Lanús, hay otros dos hombres que el seleccionador nacional los puso bajo su lupa. Uno es Facundo Farías y el otro, José Manuel López. Dos delanteros que correrán de atrás, porque hay Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Julián Álvarez para rato.