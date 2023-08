Selección Argentina: con Messi como abanderado, Scaloni dio la lista de convococados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió la lista de convocados de la Selección Argentina para la primera doble de fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos de 2026.

El astro Lionel Messi, quien viene descollando en Inter Miami, encabeza la nómina de cara los juegos ante Ecuador, del próximo jueves 7 de septiembre, en el estado Monumental, y contra Bolivia, el martes 12, en estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3625 metros sobre el nivel del mar.

#SelecciónMayor 📋Lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni 🇦🇷 para los encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia pic.twitter.com/dCNmijCfqu — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2023

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River, y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.

Los arqueros serán finalmente cuatro por precaución, porque Emiliano Martínez tuvo una molestia muscular en los últimos días. De todas formas, el Dibu llegaría sin complicaciones a los partidos. Los otros que están son Juan Musso y Walter Benítez.

Los citados de la Selección Argentina para el debut en las Eliminatorias

Arqueros

Franco Armani (River)

Walter Benítez (PSV)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atalanta)

Defensores

Lucas Esquivel (Athletico Paranaense) *

Juan Foyth (Villarreal)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (Betis)

Cristian Romero (Tottenham)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas

Thiago Almada (Atlanta United)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Leandro Paredes (Roma)

Guido Rodríguez (Betis)

Bruno Zapelli (Athletico Paranaense) *

Delanteros

Julián Álvarez (Manchester City)

Lucas Beltrán (Fiorentina)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Ángel Di María (Benfica)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Fiorentina)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Lionel Messi (Inter Miami)

Alan Velasco (FC Dallas) *

* Citados para la Selección Argentina Sub-23.

