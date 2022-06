Sebastián Villa se mostró picante tras su pedido de detención por violencia de género: “Aquí no ha pasado nada”

Hace unas semanas, Sebastián Villa fue denunciado por violación e intento de homicidio y en las últimas horas trascendió el pedido de detención para el jugador de Boca.

Por este motivo, Juan Etchegoyen pudo acceder a la información sobre la reacción del jugador en una conversación que mantuvo con el periodista Carlos Torres reportero del club xeneize para “Súper Mitre Deportivo”.

“Fue sorprendente la reacción de Villa porque uno lo analiza desde la situación que está protagonizando Villa, da la sensación que no lo afecta a su entorno, todo lo que le va sucediendo no le genera ningún tipo de mella, tiene una especie de coraza donde nada le afecta”, arrancó diciendo el conductor.

Sebastián Villa quedó imputado por la causa de violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio.

Y manifestó: “Hoy hablaba muy temprano con gente que está en la concentración y pertenece al cuerpo técnico de Battaglia y me dicen que él está perfecto, está bien y que no tiene ningún problema y él está con ganas de jugar”.

“Él levantó el teléfono y habló con sus abogados tras el pedido de detención y además conversó con Sebastián Battaglia, el técnico de Boca”, agregó.

Sebastián Villa, Boca Juniors.

“El director técnico de Boca le preguntó cómo se sentía y si quería jugar, y él le dijo ´si profe, quiero jugar, me interesa y vivo para el fútbol, estoy para jugar”, esa fue la respuesta de Villa a Battaglia, la personalidad de Villa es particular y a otra persona le afectaría y no podría estar enfocado en sus objetivos pero a él no”, mencionó al respecto.

“Yo me acuerdo que en la pandemia, cuando no había reuniones sociales, él celebró a su cumpleaños a diez personas a una fiesta privada, tiene una personalidad de cierto desparpajo y no le interesa mucho lo que se genere a nivel social”, finalizó.

El pedido de detención a Sebastián Villa

Pidieron la detención de Sebastián Villa en la causa que investiga el presunto abuso sexual de una joven en su casa de un country de Canning ocurrido en junio del año pasado, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por la fiscal Vanesa González, quien está cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

Ahora será el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, quien deberá resolver si hace lugar o no.

El rol de la Justicia, y en especial del Ministerio Público que represento, no solo es perseguir a los autores de delitos como el que nos ocupa sino concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado, maxime (y como en el caso que aquí se investiga) cuando ese patriarcado se ve potenciado por la sensación de impunidad que le otorga al autor del delito, o su poder económico frente a la víctima vulnerable”, señala la fiscal en el pedido presentado pasadas las 20.30 al juez Maffucci Moore.

Según informó Télam, el escrito de 59 fojas la fiscal González hizo mención a que Villa es futbolista conocido en el país y que “debería ser un ejemplo de conducta para la sociedad”.

“Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Más aún, el mismo en su condición de persona pública, debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio, y vamos camino a ello”, señaló.

Para la fiscal, “se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal” de una joven de 26 años, por lo que pidió que el delantero colombiano sea “puesto a disposición” de la Justicia.

La denuncia contra el futbolista fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.