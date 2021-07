Sebastián Méndez habló luego del triunfo ante Defensa y Justicia

El entrenador de Godoy Cruz, Sebastián Méndez, habló sobre el primer triunfo del Tomba ante Defensa y Justicia en sus enfrentamientos en primera división.

El “Gallego” aseguró que su Expreso está para pelear cada partido: “Estamos para sumar puntos y ser competitivos. Hoy lo fuimos contra un gran equipo y estamos para pelear cada partido”.

Sobre Defensa y Justicia: “Hicimos un buen partido contra un equipo muy difícil, que tiene muchas variantes y puede cambiar el sistema. Fue un partido muy duro porque tuvimos que ir siempre a remolque, como nos pasó la semana pasada. Terminamos el primer tiempo presionando bien pero nos costó en los últimos metros hasta que encontramos los espacios en los últimos 15 minutos. Faltaba conectar el último pase y lo hicimos en esos últimos minutos”.

Sobre los dos partidos que dio vuelta: “Igual los dos partidos valen 6 puntos pero creo que anímicamente nos viene bien. Es muy difícil dar vuelta un partido en el fútbol argentino pero creo que lo mejor que hizo el equipo fue no perder la paciencia y desde ahí crecer. Jugamos con mucho empuje y por momentos con mucho fútbol”.

Las cosas a mejorar: “Siempre hay cosas que se pueden mejorar pero creo que estamos un poco apresurados en el último tercio de la cancha. Cuando entró Valentín (Burgoa) empezamos a encontrar espacios y después se dio todo naturalmente porque fuimos y merecíamos al menos empatarlo”.

Sobre el arranque y los promedios: “Vamos partido a partido. Es muy prematuro hablar de nada que no sea el próximo partido. Nuestra mente tiene que estar puesta en eso porque somos conscientes de que arrancamos muy de atrás y hay que sumar puntos”.

Sobre el penal no cobrado por Trucco: “Ya hice una catarsis en la última fecha y no digo más nada. Son interpretaciones del árbitro y hay que respetarlas”.

Los cambios: “Es lo mejor que nos puede pasar. No es que acertamos, ellos hacen lo correcto. Estoy feliz por los que entraron y también por los que jugaron de arranque. Esto es un grupo y si los que entraron no hicieran lo que hicieron hoy los cambios no serían buenos. Siempre el mérito es del jugador”.