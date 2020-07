Sebastián Beccacece: “Sabíamos que los que tenían residencia en Rosario iban a entrenar”

Este miércoles se conocieron unas imágenes de un partido de fútbol en Rosario, algo que no está permitido, en un complejo donde se suelen entrenar varios jugadores de Racing con residencia en dicha ciudad de Santa Fe. Sebastián Beccacece, entrenador de La Academia, dialogó con Líbero, aclaró la polémica y aseguró que Iván Pillud, Augusto Solari, Walter Montoya, Nery Domínguez, Héctor Fértoli y Mauricio Martínez sí realizan prácticas personalizadas en dicho predio, pero que no son los que aparecen en los videos y lo hacen bajo el estricto protocolo que presenta el establecimiento.

“Después de tres meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares, cumpliendo la cuarentena. Una vez que que Rosario pasó a fase 5 pudieron entrenar de manera personalizada con gente que prepara el tema, como preparadores físicos pero que no tienen que ver con Racing. Eso es algo que está aprobado y los que muestran en imágenes no son los jugadores de Racing, sí están entrenando en ese complejo, pero de la forma aprobada por el ministerio del lugar”, expresó el director técnico en diálogo con Líbero. “Ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja”, añadió más tarde.

Beccacece declaró que “es falso que fueron prepraradores físicos de Racing” y que “lo que yo tengo entendido es que los jugadores de Racing trabajan con protocolos especiales en tareas específicas”. Por otro lado, dijo que “si lo que están haciendo está permitido no veo motivo de que no lo hagan, pero si no está permitido, les aconsejaría que no lo hagan más”.

El ex DT de Defensa y Justicia e Independiente, llegó a La Academia para 2020 y está invicto en 10 partidos, con 6 victorias y 4 empates. “Nosotros tratamos de enfocarnos en aprovechar lo que aconteció para seguir fortaleciendo los vínculos. Nos conectamos casi todas las semanas. Sabemos que tenemos muchas cosas lindas por delante para jugar. Preferimos enfocarnos en eso como un desafío y no como algo problemático”, concluyó.