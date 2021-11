Sebastián Báez gritó campeón en el Challenger de Campinas y se mete por primera vez en el top 100 del ranking mundial

Después de haber alcanzado las semifinales del ATP Next Gen Finals en Milán, Sebastián Báez, de 20 años, eligió no tomarse descanso. Y no solo siguió jugando, sino que siguió ganando. Y este domingo se coronó campeón del Challenger de Campinas tras vencer en la final por 6-1 y 6-4 al local Thiago Monteiro (94) luego de una hora y media de juego.

De este modo, la gran promesa del tenis argentino logró su sexto título de la temporada en el segundo nivel del circuito mundial y desde este lunes aparecerá por primera vez en su carrera entre los mejores 100 tenistas del ranking. Tras arrancar la semana en el 111° escalón, su nueva ubicación será 97°.

¡SEBASTIAN BÁEZ, TÍTULO Y TOP 100!



El argentino venció 6-1 6-4 a Thiago Monteiro y se consagró campeón del Challenger de Campinas



¿Además? Se metió en el top 100 por primera vez en su carrera.



¡¡¡MERECIDÍSIMO!!! 🇦🇷👏🏆 pic.twitter.com/4ilwePs6mW — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 21, 2021

De este modo, a una semana de que culmine la temporada -el último torneo será la nueva Copa Davis-, la Argentina cerrará 2021 con siete jugadores en el top 100. Además de Báez, el nuevo integrante en ese lote selecto, están Diego Schwartzman (13°), Federico Delbonis (44°), Federico Coria (69°), Guido Pella (75°), Facundo Bagnis (76°) y Juan Manuel Cerúndolo (89°).

Para llegar a la final en Campinas, Báez había tenido un sábado de súper acción. Es que a primera hora había superado al también bonaerense nacido en Pilar, Santiago Rodríguez Taverna (336), por 2-6, 7-6 y 6-1 en uno de los choques por cuartos de final. Y más tarde, prevaleció sobre Francisco Cerúndolo, el mayor de los hermanos, con parciales de 4-6, 6-1 y 6-2, luego de una hora y 57 minutos de pleito.

BÁEZ TOP100!!

Sebastián Báez 🇦🇷 superó a Thiago Monteiro 🇧🇷 por 6-1, 6-4 en la final del Challenger de Campinas 🇧🇷. Es el SEXTO título Challenger del argentino en 2021.

A partir de mañana será Top100 del ranking ATP por PRIMERA VEZ.

Siete argentinos en total 🇦🇷💪🚀 — Lautaro Miranda (@LuckyLoserArg) November 21, 2021

Con esta victoria, los argentinos conquistaron este año 18 títulos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los torneos ATP. Báez, con los seis trofeos que acopió (tres en Chile, dos en Santiago y uno en Concepción, otro en Zagreb, Croacia, uno en Buenos Aires y este domingo en Campinas) es el más ganador en este rubro.

Seguramente, a partir de 2022 y ya instalado en el top 100, podrá empezar a jugar los torneos del circuito mayor y así, además de embolsar mejores premios y conseguir más auspiciantes, cruzarse más seguido con los mejores para mostrar todo su potencial.