“Sean eternos, campeones de América”: cuándo y a qué hora se estrena en Netflix la serie de la Selección Argentina

La emoción argentina tras la consagración en la Copa América 2021 no se detiene. A días del comienzo del Mundial Qatar 2022, la plataforma Netflix anunció el estreno de la serie “Sean eternos, campeones de América”, un repaso imperdible por lo conseguido en Brasil de la mano de Lionel Messi y los exponentes de la Selección Argentina.

Se trata de una nueva serie documental en la que Messi y el plantel albiceleste rememoran y relatan el proceso de la última Copa América, la que ganó Argentina tras 28 años de sequía. Además, diferentes estrellas internacionales dan su visión de los hechos.

Messi y la Copa América 2021, un beso eterno.

La producción audiovisual cuenta con el trabajo de Agustín Pichot, gloria de Los Pumas, quien se encargó de llevar adelante la serie de 3 capítulos junto a PEGSA.

Cuándo estrena Netflix la serie de la Selección Argentina campeona de América

La serie de Messi y la Selección Argentina ya se encuentra disponible en Netflix, tras estrenarse durante la madrugada de este jueves 3 de noviembre.

La enorme producción audiovisual cuenta los detalles puertas adentro de Messi, quien consideró que haber alzado la Copa América en Brasil fue “lo más lindo” de su carrera.

Además, también se puede ver la intimidad del plantel argentino durante los 45 días que vivió el seleccionado en el vecino país.

Parte de lo que relata el propio Lionel Messi conmueve: “Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”.

Netflix y la serie de Messi y Argentina en la previa del Mundial.

En tanto, también Ángel Di María, el del gol histórico e inolvidable, habla a corazón abierto en la serie de Netflix: “Tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, mis hijas y del equipo, de mi viejo. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”.

Las estrellas que participan de la serie de Argentina en Netflix

Neymar Jr., Dani Alves, Ronaldinho, Javier Mascherano, Javier Zanetti, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Luis Suárez, Sergio Busquets, Pablo Aimar, Jordi Alba y Arturo Vidal son parte de esta serie.