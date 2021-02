Se viene un giro mendocino muy particular

En medio de una situación atípica en el mundo deportivo, el ciclismo disfrutará de un gran privilegio porque una vez más se pondrá en marcha el giro más popular del pedal argentino, la Vuelta Ciclística de Mendoza , que cumplirá con un objetivo valioso: su edición número 45.

Un dato que no es menor teniendo en cuenta que no se ha realizado ni se realizará por el momento ninguna competencia nacional de estas características a nivel nacional. Por lo tanto, es mucha la demanda y muchos los equipos que participarán de esta particular edición, teniendo en cuenta la pandemia de Covid -19 .

Se estima que alrededor de 190 ciclistas animarán las 8 etapas y el prólogo de la Vuelta de Mendoza, que en esta edición no tendrá crono, contrarreloj, por lo tanto, será muy fuerte la lucha en la ruta y los sprints en los diversos equipos.

En cuanto a lo sanitario no habrá protocolos y no se exigirán hisopados, pero si algún ciclista da positivo a coronavirus, será aislado junto a todo su equipo y quedarán afuera de la competencia, sin tener en cuanta en qué etapa ni circunstancia de la Vuelta se encuentren, según lo expresaron las autoridades locales.

El presidente de la Asociación Ciclista Mendocina (ACM), Fernando Lanzone se mostró muy conforme y con grandes expectativas, dado que Mendoza es la única provincia que realizará este tipo de competencia en etapas, al respecto señaló que “La verdad que estoy contento y con una vuelta más. Una vuelta distinta sin equipos extranjeros pero con las mejores escuadras nacionales seis equipos continentales, sin contrarreloj y una pandemia que nos limita en algunas cosas. Es una carrera distinta a todas y con matices que seguramente le terminarán dando el color esta 45º edición”, señaló.

Sin dudas que esta edición tendrá muchas particularidades y entre ellas es el homenaje a Ernesto Contreras, el mejor ciclista de Mendoza de todos los tiempos. El Negro falleció el 25 de octubre pasado a los 83 años y fue la figura extraordinaria de Los Cruces de Los Andes que lo consagraron en aquellos años a fines de los 60 y principio de los 70, por el cual lo bautizaron El Cóndor de América, tras aquellas extraordinarias hazañas en la que convocaba multitudes.

La séptima etapa la de montaña y considera “la reina” llevará el nombre del gran trepador de la montaña mendocina: Ernesto “El Cóndor de América” Contreras.

El Giro Mendocino estará compuesto de 8 etapas y un prólogo que se desarrollará este sábado en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín a las 17.30, donde un total de 27 equipos han confirmado su participación de los cuales 15 son de nuestra provincia. Una de las curiosidades es que Rivadavia vuelve a tener un team en la Vuelta después de 10 años.

También animarán las rutas mendocinas seis equipos sanjuaninos y uno de San Luis, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Muchos de los corredores que participarán en la Vuelta la tomarán como su puesta a punto, dado que el 15 de marzo, en La Rioja, se disputará el Campeonato Argentino.

El detalle etapa por etapa

La primera etapa largará el domingo y atravesará Potrerillos, Cacheuta y concluirá en Godoy Cruz con 166 kilómetros. La segunda etapa se disputará totalmente en San Rafael con 162 kms. La tercera será en el Valle de Uco, con largada en San Carlos y llegada en el Manzano Histórico, con un total de 160 kms. La cuarta empezará en La Dormida y concluirá en La Paz, 150kms. La 5ta etapa Las Heras, Maipú, Canota y final en Villavicencio, 120kms; 6ta etapa, Rivadavia y Junín 146 kms; 7ma etapa largada en Uspallata y llegada en el Cristo Redentor, 93kms y 8ª etapa, largará desde Lavalle (desde la casa de Rodolfo Curallanca, uno de los grandes colaboradores que tuvo el ciclismo), Guaymallén y final en la ciudad de Mendoza (calle Emilio Civit), 130 kilómetros.