Se viene otra edición de La Liga Profesional de Fútbol: ¿qué cambiará además del nombre?

Este miércoles desde las 19 se sortea el nuevo torneo de Primera de la Liga Profesional de Fútbol (cuyo presidente es Marcelo Tinelli), que tiene como nuevos equipos a Platense y a Sarmiento. Ya se informó el lunes que no se llamará Diego Armando Maradona, con el objetivo de evitar riesgos legales en función de la marca (en la pasada copa, claramente era un homenaje por su reciente muerte). Para tener en cuenta: pese a no ser un campeonato como los históricos, sino con dos zonas de 13 equipos, será un torneo y no una copa, como la que ganó Boca.

¿Hay alguna diferencia sustancial en esto?

En términos de festejos y campeonatos, para nada. La modificación será para los archivos y para el palmarés del ganador. Así como el triunfo por penales de Boca a Banfield le dio un título que fue a parar al ítem de copas nacionales, en este caso el campeón sumará un título local.

Supongamos que Gallardo hubiese ganado el último torneo, a nivel reglamentario hubiese seguido sin obtener un torneo local, porque se trataba de una copa (como la Copa Argentina). Ahora, en cambio, en caso de que River logre esta liga que se viene, sumaría su primer campeonato casero.

Así que esta liga, desde los reglamentario, contará como los históricos torneos de Primera porque el campeonato de 26 equipos (el anterior fue de 24) será más extenso que la copa que se disputó en menos de tres meses. Con promedios pero sin descensos, se viene el nuevo torneo argentino que comienza el fin de semana del 12 de este mes y terminaría a fines de mayo.