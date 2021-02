Se viene la definición del Súper TC2000: lo que hay que saber

El Súper TC2000 termina la temporada 2020 en el autódromo de Buenos Aires, en el circuito 6.

CIRCUITO

Con una longitud de 4259 metros, el circuito 6 fue el elegido para la definición. El último antecedente es de la fecha 5 de este campeonato, donde el ganador de la Carrera Clasificatoria fue Rubens Barrichello, como así también la final del domingo.

MANO A MANO ENTRE ROSSI Y CANAPINO

Es uno de los duelos de la última década. Son dos de los pilotos con más títulos en Argentina y tendrán un mano a mano en esta fecha en Buenos Aires. Ambos llegarán a la definición con una ventaja de 27 puntos a favor de Rossi sobre Canapino, con un total máximo de 33 puntos en disputa. El resto de los pilotos no tiene chances en la disputa por el título. A tener en cuenta: no habrá penalizaciones. Además, el sistema de descarte de puntos se aplicó hasta la anteúltima fecha, por lo que en esta competencia no habrá.

ACTIVIDAD

La primera salida a pista del Súper será el sábado a las 10.45 con los pilotos que debutaron esta temporada. A las 11.10 será el entrenamiento para todos, mientras que la clasificación se pondrá en marcha a las 17.25. La final del domingo será a las 12.10, por TyC Sports y Canal 13. Será con partida detenida.

PÚBLICO EN LA DEFINICIÓN

Al igual que en la cita del pasado fin de semana, habrá 500 espectadores. La presencia de fanáticos estará regida por un estricto protocolo sanitario establecido por el Gobierno de la Ciudad y el “Coliseo Porteño”, que dispondrá de los lugares donde podrá moverse la gente. Los sectores habilitados serán el Palco Oficial y las Plateas A y B, donde se confromará un espacio de ocupación de cuatro metros cuadros por persona.

Las entradas costarán 850 pesos y tendrán validez para sábado y domingo. Además, en dicho monto estará incluido el estacionamiento dentro del previo del escenario capitalino.

La venta de entradas será de forma digital. Los tickets para la competencia de este 14 de febrero se pondrán conseguir a través de www.supertc2000.com.ar

PUNTAJE

Para la disputa de la fecha y en el cálculo de la definición entre Rossi y Canapino habrá 33 puntos en disputa, 3 de la pole y 30 al ganador. En una fecha convencional, como la del pasado fin de semana hubo 31 puntos en disputa (3 de la pole, 8 de la Carrera Clasificatoria y 20 de la final).