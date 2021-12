Se va el capitán: Cristian Aracena confirmó que no seguirá y se despidió de Independiente Rivadavia

Desde hace seis años que Cristian Aracena se transformó en un referente de Independiente Rivadavia. El arquero puso la cara y el pecho en los momentos más complicados de la institución y eso lo llevó a ganarse el cariño de los hinchas, que se lo demostraron luego que el “Piti” anunciara que dejará el club.

A través de su cuenta de Instagram el capitán azul se despidió de los hinchas: “¡¡Como si esa noche fuera la de ayer!! Así de presente tengo el día que me tocó defender los colores por primera vez, y fue ahí cuando entendí la inmensa responsabilidad que traía, después de muchos altibajos pude hacerla mía a esta camiseta con tanta historia, y el sueño se iba haciendo realidad, después todo lo que me regalo, fue hermoso, a tal punto de que año a año, mi cabeza seguía puesta en continuar y mi corazón más comprometido que antes”, comenzó diciendo Aracena.

El capitán de la Lepra anunció que no seguirá en Independiente Rivadavia.

Ya en la mitad del texto confirmó que cumplió su ciclo y que dejará la Lepra: “Pero hoy entendí que todos tenemos un ciclo y creo que el mío se cumplió, o por lo menos por ahora. Sólo me quedan palabras de agradecimiento para todo lo que envuelve este mundo maravilloso que es Independiente Rivadavia de Mendoza (MIS COMPAÑEROS, UTILEROS, CUERPO MÉDICO, CUERPO TÉCNICO, DIRIGENTES, Etc) que me permitió cumplir muchos sueños y creo que también soñamos juntos!!”.

Ya en el final lanzó una frase que dejó una puerta abierta para el futuro y saludó a los hinchas: “¡¡¡Me Enorgullece haber podido vestir esta hermosa camiseta!! ¡¡Espero no sea una despedida, sino un hasta pronto!! ¡¡¡Con un dolor profundo, pero con una satisfacción grande de saber que deje todo lo que Tenía ME DESPIDO DE MI QUERIDO PUEBLO LEPROSO!! ¡¡QUE SEA SIEMPRE LEPRA!”.