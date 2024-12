Se pinchó el sueño del Consejo de Futbol: Sergio Ramos le dijo que no a Boca Juniors

El sueño que por estos días sobrevoló el mundo Boca se terminó: Sergio Ramos, la leyenda del fútbol español que Juan Román Riquelme se ilusionó con traer a La Bombonera en 2025 para cerrar su gloriosa carrera, no se pondrá la camiseta azul y oro.

🚨AHORA | La DECISIÓN de SERGIO RAMOS es NO RADICARSE EN ARGENTINA.



🗣️Se quiere quedar en Europa, y esa fue la respuesta al sondeo. Agradeció pero no piensa alejarse de España o fuera del continente europeo.



ℹ️ @Tato_Aguilera pic.twitter.com/lHJjrUav5s — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) December 18, 2024

El Consejo de Fútbol levantó el teléfono y se puso en contacto con el entorno del jugador de 38 años campeón del mundo para hacerle un ofrecimiento y plantearle si quería vivir la experiencia del fútbol argentino, con el Mundial de Clubes como plus.

¿La respuesta? Negativa. Ramos, que se encuentra inactivo y sin club desde que culminó su contrato con Sevilla a mitad de año, agradeció el interés pero le manifestó a los dirigentes del Xeneize que no está en sus planes radicarse en el país.

“No hablé con nadie, de verdad”, había dicho Fernando Gago, excompañero del zaguero de pasado en el Real Madrid, cuando le consultaron por esta situación. Sin ir más lejos, redobló la apuesta y remató con un “en estos 15 o 20 días se van a divertir con el tema refuerzos...”.

El futuro del crack multicampeón con la Casa Blanca sigue siendo una incógnita. Se encuentra en libertad de acción desde mayo, cuando terminó su paso por Sevilla, y desde ese momento no ha disputado partidos de manera profesional, pero se ha mostrado activo en sus redes sociales. Oficialmente, no está retirado pero en Boca ya se sabe que no jugará.