Se fue a correr a España, pero no sabe si podrá volver

Andrés González no pudo estar presente en la segunda fecha del Superbike Argentino. El piloto de El Tío no corrió en la Súper Sport 600 debido a sus obligaciones con el Campeonato Español de Velocidad (ESBK).

El piloto cordobés tenía pensado competir en el campeonato nacional, pero debido a que el último vuelo a España salía el domingo por la tarde, no pudo estar presente en la fecha del Gálvez que ganó Emanuel Aguilar. “Estaba en los planes competir pero lamentablemente no podré estar presente ya que el último vuelo sale el domingo desde nuestro país a cualquier parte del mundo y el fin de semana siguiente tengo competencia en el Campeonato Español y tengo que viajar antes. Gracias a mi equipo MG Bikes Racing por apoyarme en todo momento. Lucharemos en las carreras próximas”; comentó en sus redes.

Andrés pudo arribar a España para correr con en el circuito de Montmeló en Barcelona con el equipo Easy Race Team. El cordobés viene de competir hace pocas semanas en Aragón donde regresó al campeonato tras operarse de síndrome compartimental y físicamente se sintió muy bien.

El fin de semana en Montmeló para la fecha del ESBK hay más de 40 inscriptos y González intentará alcanzar el mejor resultado. La actividad comienza hoy con los primeros ensayos. Luego el viernes tendrá dos tandas más de entrenamientos. El sábado a las 06:00 hs. será la clasificación y a las 11:05 la primera carrera mientras que el domingo desde las 12:05 hs. se largará la segunda y última

Pero cuando finalice la carrera, González no tiene certezas de cuándo podrá regresar al país por las medidas gubernamentales. “Tenía pasaje para el lunes 19 de julio para regresar a Argentina, pero ayer me avisaron que me lo cancelaban. El cupo para volver es limitado y en distintos días. Estoy viendo ahora cómo puedo hacer para volver cuanto antes. Hay cupos de 140 días, otros días de 160 y así. Tendré que esperar. Ahora estoy enfocado en el fin de semana de carrera, pero espero poder volver cuanto antes”, le confesó González a Carburando.