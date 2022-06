Se filtraron algunos chats que complicarían la situación de Sebastián Villa: “Te tengo miedo”

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, se encuentra cada vez más complicado al conocerse una serie de nuevos chats entre el futbolista y la mujer que lo acusa por abuso sexual.

El contenido se habría dado horas posteriores a los hechos por los cuales se acusan al jugador, cuando el mismo le propuso encontrarse con ella luego de ver algunas fotos que la víctima le envió de sus lesiones. Se trata de dos capturas de pantalla de un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la denunciante le dijo “mirá lo que me hiciste anoche Sebastián”, y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo.

Los chats que complican a Villa

“Eso es en la nalga?”, le pregunta Villa una vez observó las fotos, a lo que la mujer responde: “Me duele todo el cuerpo, sabes”. “Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso”, insistió Sebastián y remató con la frase “estoy sorprendido” y luego un emoji de una carita de sorpresa. Ante la propuesta, la denunciante le respondió: “Te tengo miedo, no quiero”.

Pese a la contundencia de los dichos, este no es el único chats que está incorporados a una causa que cada vez complica más al futbolista, que tiene un futuro con diversos interrogantes.

Sebastián Villa quedó imputado por la causa de violencia de género, abuso sexual e intento de homicidio.

Sebastián Villa será sometido a una pericia psiquiátrica el próximo jueves

El futbolista de Boca Juniors, Sebastián Villa, será sometido el jueves 2 a las 10.30 a un peritaje psiquiátrico en los Tribunales de Lomas de Zamora, tras la acusación de por el abuso sexual de una joven en junio del año pasado en su casa de un country del partido bonaerense de Canning, informaron hoy fuentes judiciales.

Según el documento de la citación el futbolista será evaluado por la doctora Yanina Mariel D’Emilio con la finalidad de establecer los “rasgos y/o características de la personalidad del imputado; posibles patologías o afecciones que presente; y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica”.

La pericia fue solicitada por la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora y tendrá lugar en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de dicha jurisdicción bonaerense.