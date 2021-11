Se encontró un cartel que pedía la camiseta del “Dibu” Martínez y el arquero se la dio con la firma de todos los jugadores de la Selección

Después del partido que Argentina le gano en Montevideo a Uruguay por las Eliminatorias (1-0), los hinchas esperaron la salida de los jugadores para obtener algún recuerdo, autógrafos o selfies. Y la TV, que en ese momento transmitía la salida de los futbolistas del estadio de Peñarol, registró un hecho insólito y destacado por el gran gesto que tuvo el arquero “Dibu” Martínez con un niño.

El chico argentino fue visto por el arquero en la zona de vestuario del estadio el Campeón del Siglo con un cartel que decía ¿Dibu, me regalás tu camiseta?”. Emiliano Martínez lo vio y luego buscó al pibe afuera -cerca del micro que trasladó a la postre al equipo hacia el aeropuerto- para regalarle al joven su buzo, con los autógrafos de todos los futbolistas del plantel comandado por Lionel Scaloni.

¡LA HISTORIA DEL DÍA ESTÁ ACÁ!



Dibu Martínez salió del vestuario y le regaló una camiseta firmada por todos los jugadores a un chico que se lo había pedido con un cartel. PEEERO, le contó a @gastonedul que ese cartel se lo encontró tirado minutos antes. ¡INSÓLITO! 😂😂😂 pic.twitter.com/qNcELHAEaD — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2021

Después, el beneficiado contó ante las cámaras de TyC Sports cómo fue la situación, siendo el más suertudo de todos: “Entré al vestuario, vi un cartel que estaba tirado y me lo quedé. No lo escribí. Lo encontré tirado en las escaleras del vestuario y me lo quedé”, confesó.

Después el niño dijo al recibir el regalo: “Dibu sos un capo, sos el mejor arquero del mundo”, soltó con una enorme sonrisa. “Sos mi ídolo, te amo”, añadió otro que lo acompañaba.