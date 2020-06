Se eligió la sede para el Mundial femenino de fútbol y Argentina se postuló para el Sub 20

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que el próximo Mundial de fútbol femenino 2023 se realizará en Australia y Nueva Zelanda, y tendrá 32 equipos en lugar de 24 como hubo en Francia 2019. También se confirmó que Argentina es uno de los candidatos para organizar el Mundial Sub 20 femenino.

Mediante un sorteo virtual de los miembros del Consejo FIFA, la postulación conjunta de Australia y Nueva Zelanda recibió 22 de los 35 votos para ser sede del Mundial en 2023. Por su parte, la Federación de Colombia, que también se había candidateado, tuvo 13 votos.

Además, Infantino informó que por primera vez el Mundial femenino que se realizará en Oceanía contará con 32 seleccionados participantes, ocho más que en la edición 2019 del torneo en Francia.

Por otro lado, la AFA confirmó su postulación como sede del Mundial de fútbol femenino Sub 20 que se realizará en 2021, ante las dificultades que presentó la organización del torneo en Costa Rica y Panamá.

Las chicas quedaron afuera del Mundial en el Sudamericano que se jugó en San Juan, pero si es organizador jugaría la competencia.

La AFA envió una carta a Infantino donde ofrece a la Argentina como sede del Mundial, lo que “nos permitirá afianzar y difundir la práctica del fútbol femenino en nuestro país”. La carta está firmada por Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.

El Mundial tiene fecha para jugarse entre el 20 de enero al 6 de febrero de 2021. La FIFA había aprobado una sede conjunta entre Costa Rica y Panamá para organizar el Mundial, luego de derogar la sede a Nigeria por inconformidades en la estructura deportiva. Sin embargo, esos países también presentan problemas y la AFA aprovechó para postularse.

El seleccionado argentino femenino Sub 20, dirigido por Carlos Borrello, no se clasificó al Mundial de la categoría tras quedar eliminado en el Sudamericano Sub 20, que se jugó en marzo en el estadio San Juan del Bicentenario. Sin embargo, si la FIFA deja que la Argentina sea sede del Mundial, el equipo nacional entrará al torneo por ser el país anfitrión.