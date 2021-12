Se dio despacho favorable al “Cupo Femenino” en las instituciones deportivas de Mendoza

La comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que preside Paula Zelaya (UCR) dio despacho favorable al proyecto de Ley de Daniela García (UCR) que establece que en las listas de candidatos/as de todas las instituciones deportivas, que se presenten para la elección de autoridades, deberán tener mujeres en un mínimo del 20 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas.

Según la iniciativa “todas las instituciones deportivas existentes tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días para adaptar sus estatutos, a partir de la publicación de la presente Ley” y señala que “aquellas instituciones que no lo hagan en el plazo estipulado no podrán acceder a ningún beneficio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Mendoza, hasta tanto no cumplan con lo dispuesto por esta normativa”.

Se celebra. Habrá cupo femenino por ley, en las instituciones deportivas. /Gentileza

De acuerdo a los fundamentos, la norma tiene por finalidad instaurar el cupo femenino en las instituciones deportivas de Mendoza ya que “el aporte de las mujeres es fundamental en todos los ámbitos sociales”, destacando que su participación “amplía las perspectivas, aportan nuevas ideas e innovaciones y llegan a nuevas audiencias”.

Si bien se reconoce que las mujeres han ido ocupando cargos directivos en el ámbito público y privado en el “ámbito deportivo la tendencia tradicional no se ha modificado” pese a que las “mujeres son más visibles que nunca en el deporte”.

“La discriminación dentro de las organizaciones se manifiesta de distintas maneras. La más común sucede al momento de asignar tareas. A la mujer le corresponde desarrollar tareas administrativas, o puede ser recepcionista o secretaria. Mientras los cargos gerenciales son reservados para el sexo masculino”, por lo que el proyecto “se presenta conforme al principio de igualdad promovidos tanto por la constitución nacional como por la provincial”, destaca en el texto.

Por otra parte, las integrantes de la comisión también dieron despacho favorable a otro proyecto de la diputada García que declara de interés de la Cámara de Diputados el libro “Feminismos en la Comunicación. Medios, Redes y Activismo al Calor de La Cuarta Ola”, editado por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además las legisladoras definieron la agenda de trabajo en la comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas para el año 2022.