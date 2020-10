Se dijeron de todo: el tenso cruce al aire entre Fantino y Miguel Simón en ESPN

Tenso y caliente momento se vivió al aire en ESPN por el cruce de palabras entre los periodistas deportivos Alejandro Fantino y Miguel Simón el lunes por la noche, en el programa ESPN FC.

Por una entrevista que Simón dio al medio Enganche, en la que remarcó sus diferencias periodísticas con Fantino, la discusión se instaló en la mesa de la que también son parte Mariano Closs y Diego Latorre, entre otros.

“Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino, me decían algunos’. Para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda”, había dicho Simón en la entrevista.

La declaración sirvió como disparador para que Fantino recoja el guante y le proponga al aire al relator de ESPN un debate de estilos periodísticos: “Me gustaría saber qué hago yo con respecto a lo que hacés vos. Porque leí una declaración tuya en la semana que decís: ‘Fantino hace otra cosa diferente a la mía’. ¿Qué hago yo? ¿Tengo una carnicería? ¿Tengo una panadería? ¿Qué hago yo?”, lanzó el animador.

A lo que Simón contestó: "No, a lo que yo me refiero cuando voy por otra calle es que yo voy a veces con un dato que vos no sé si lo despreciás o lo subestimás o no lo considerás. Buscar un dato no es hacer periodismo bien o mal, ¿entendés? A eso voy: yo voy por una calle con algunos datos que vos te sorprendés, que no es la calle que vos transitás porque no te gusta y tenés todo el derecho de subestimar o despreciar el dato. Has sido muy exitoso sin usarlo. No te quiero imponer”.

La acalorada discusión continuó aunque, afortunadamente para la audiencia como para el resto del staff, terminó de buena manera y hasta con chistes de por medio.