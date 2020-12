Se despidió D’Alessandro del fútbol en el triunfo de anoche del Inter de Porto Alegre, tras 12 temporadas

Internacional de porto Alegre venció anoche a Palmeiras por 2 a 0, en el estado Beira-Río, de Porto Alegre, en la despedida del volante argentino Andrés D’Alessandro y en el marco de la 26ta fecha del campeonato de Brasil, en el que trepó al cuarto puesto con 44 unidades, a siete del puntero San Pablo.

El ex River Plate ingresó faltando cuatro minutos del final para su despedida. El mediapunta argentino, de 39 años, no renovará su contrato y pondrá el punto final a su brillante etapa en el club “gaúcho”, donde jugó 12 temporadas y se convirtió en ídolo de la parcialidad brasileña.

A partir de enero próximo seguirá su carrera profesional en otro destino, que por ahora no fue confirmado, según apuntó el sitio “Sports.es”.

“¿Quién dijo que puedo volver al Inter en otro rol? ¿Quién dijo que todavía no puedo volver como deportista? Me siento bien físicamente, siento que puedo aportar y aportaré donde vaya. A partir del domingo hablaré más sobre mi futuro con mi representante. No me di el gusto de hacerlo hasta ahora por respeto. Mi cabeza estaba concentrada en este partido con el Palmeiras, esperaba mucho. Ahora decidiré dónde voy a aportar”, aseguró, y luego agregó: “No será en Brasil, no me veo jugando en otro equipo de acá, pero lo decidiremos pensando en mi familia”, dijo el jugador que logró ganar con esta institución la Libertadores (2010), una Sudamericana (2008), una Recopa (2011), una Suruga Bank (2009) y ocho torneos gaúchos, entre campeonatos y recopas.

Además, es el tercer futbolista con más presencias en el club (517) y el que más juegos internacionales disputó (68). También se va con una gran marca goleadora de 95 tantos.

Los tantos de la victoria fueron marcados por Edenilson (11m. PT); y Yuri Alberto (38m. ST).