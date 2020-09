Se cumplen 15 años del hecho que conmovió a todo el fútbol de ascenso: el balazo a Carlos Azcurra durante un partido

Cómo olvidar de aquel episodio. Un hecho que conmovió no sólo al fútbol mendocino sino al nacional. Un 11 de septiembre del 2005, el jugador Carlos Azcurra recibió un balazo a quemarropas, durante el duelo entre el Atlético San Martín y Godoy Cruz, en el Malvinas Argentinas, durante una fecha del torneo de la B Nacional.

El Tomba ganaba 3-0, iban 29 minutos, y desde la popular Chacarero comenzaron a arrojar piedras al campo de juego. Acto seguido, la represión de la policía que en aquel entonces, podían ingresar armados al campo de juego. Un grupo de jugadores -entre ellos- el defensor, intentó intervenir para calmar las aguas, dialogando con los uniformados. En ese interín, al policía Marcial Maldonado se le escapó un disparo de bala de goma que dejó tendido a Azcurra (28 años) con graves consecuencias: le perforó un pulmón, le causó problemas hepáticos, fracturas costales y desgarro en el diafragma. Partido suspendido, ambulancia y días en vilo por la vida del lasherino que estuvo internado en el hospital Lagomaggiore, donde fue operado y lograron salvarle la vida.

Hoy se cumplen 15 años de aquella terrible experiencia de Azcurra, quien en una entrevista en Olé, habló de aquel partido, que le dejó una cicatriz y un imborrable recuerdo.

“Uno con el tiempo se da cuenta de la magnitud de lo que pasó y de lo que provocó en mi carrera. Uno, que luchó tanto e hizo sacrificios para poder ser profesional, lamentablemente tiene que poner en la balanza y debe agradecer que está vivo, que está bien, y que puede seguir disfrutando de la vida. Pero la ilusión que uno tenía se esfumó. Es como que se me terminó todo", afirmó el ex jugador iniciado en el club Algarrobal y quien finalizó su carrera en el Deportivo Maipú.

Hoy, Carlos está en pareja con Eliana, tiene una hija de 9 años llamada Pilar, hace cinco años que trabaja en la Dirección de Deportes del lugar, preside el club barrial San Pablo, y da clases de fútbol a unos 80 chicos. No obstante, afirma que el fútbol siempre será parte de su vida, por eso, actualmente integra el equipo Senior de dicho club.

Azcurra tuvo un crecimiento progresivo en “el Nacional B, con Independiente de Mendoza, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre... Había hecho un gran año con San Martín y hasta me querían de equipos de afuera también. Y pasó lo que pasó”, contó.

Y agregó: “Me pregunté miles de veces por qué a mí, y uno no encuentra la respuesta”.

El ex futbolista recordó en la entrevista a Olé, el momento en que se cruzó con Maldonado durante el juicio, el cual comenzó en el 2009.

-Hablando de recuerdos, también hubo un juicio contra el policía (NdeR.: el cabo Marcial Maldonado) que te disparó y tuvo una condena...

-Sí, pero igual yo no quería saber nada con el juicio penal.

-¿Por qué?

-El tema penal no me interesaba porque había que condenar a una persona. Eso no me interesaba: a mí me interesaba lo civil para poder seguir con mi vida normal.

-¿Y pudiste tener un cara a cara con el policía?

-Me lo crucé cuando terminó el juicio. Yo estaba en la sala, había muchos policías y gente esperando, y no tenía ganas de salir, me sentía mal. Entonces me quedé, pero el policía se retiró y a la pasada me dijo “perdoname, Azcurra”. Qué se yo, fue eso...

-¿Y te alcanzó esa disculpa?

-Sí, totalmente. Sólo él sabe si se le escapó o no el tiro, así que uno nunca lo va a saber... Pero andar viviendo con rencor, para mí no tiene sentido.

-¿No te hubiese gustado preguntarle por qué hizo lo que hizo?

-No sentí esa necesidad. Lo que yo me preguntaba todo el tiempo no era por qué el policía me disparó, sino por qué me tocó estar ahí, en ese lugar...

Y en el 2010, casi cinco años después del violento episodio, la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la pena impuesta: tres años de prisión en suspenso y dos de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el policía Marcial Maldonado.