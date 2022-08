Se cruzó a Ocampos y al Papu Gómez y lo invitaron a tomar mates: así fue la increíble experiencia de un tiktokero

En los últimos días se viralizó un video a través de TikTok, en el que un cordobés comparte la increíble experiencia que vivió al encontrarse con el Papu Gómez y con Lucas Ocampos en un balneario portugués.

Se trata de David Pereyra, un joven oriundo de Río Cuarto, Córdoba, quien decidió mudarse al viejo continente en busca de un mejor futuro y que nunca pensó que iba a tener la suerte de encontrarse a dos jugadores de la Selección Argentina.

El suceso ocurrió a fines de julio en la costa portuguesa, donde el plantel del Sevilla se encuentra en plena pretemporada, quemando cartuchos para lo que será un año compitiendo en el más alto nivel, y varios de sus jugadores aprovechaban los ratos libres para relajarse, como fue el caso de dos de los integrantes de La Scaloneta.

En los videos compartidos en su cuenta de TikTok se ve como Pereyra llega a la playa y se topa con los jugadores, quienes amablemente se dejan filmar y estos lo invitaron a tomar mates y después a comer con el resto del plantel. En otra de las publicaciones relata el momento en el que Ocampos lo ubica por Instagram y le comenta: “pasate antes de que me vaya y te doy una camiseta”. Esta misma indumentaria luego fue firmada por el resto del plantel, incluyendo a los otros argentinos: Erik Lamela, Gonzalo Montiel y el Huevo Acuña.

LA increíble experiencia de David Pereyra junto al Papu Gómez y Ocampos.

La experiencia de David Pereyra contada en primera persona

En diálogo con el medio cordobés Al Toque Deportes, David relató de primera mano cómo se fue dando este vínculo con los jugadores: “Llegué solo y apenas entré a la playa los vi sentados tomando mate, muy nervioso me acerqué pidiendo disculpas por las molestias y si podía sacarme una foto, ahí ellos me dicen que me quede tranquilo y que si quería tomar unos mates y me siente con ellos. Saqué mi celular para grabar el momento, porque nadie me iba a creer, después del vídeo me quedé con ellos charlando y a la media hora llegaron otros amigos argentinos y se unieron a la charla”, relató Pereyra.

El momento en el que Ocampos le firma la camsieta

Luego, relató lo que significó para él que los futbolistas tuvieran ese gesto: “La experiencia, sin dudas, fue maravillosa, puede sonar exagerado pero te diría que fue el mejor día de mi vida, son esas cosas que te pasan una sola vez. Por Lucas Ocampos tengo un fanatismo especial desde que debutó en River. Hace tres años que le mando mensajes en Instagram, y por esas cosas de la vida se me cumplió un sueño”, agregó el riocuartense.

David Pereyra con la camiseta firmada por los argentinos

Por último, relató su travesía de los últimos meses y su sueño de asistir al próximo Mundial: “Estoy en Europa con una visa de trabajo y vacaciones. Salí de Argentina a mediados de mayo, llegué con la idea de vivir en Lisboa y como no me gustó me vine al sur, donde están las mejores playas. Vivo en Lagos y trabajo en un hotel hace dos meses, como supervisor de limpieza. El objetivo principal de estar acá es ir al Mundial, por suerte ya prácticamente es un hecho que voy a estar en Qatar”.