Se conoció la durísima enfermedad que padece Ezequiel Cirigliano: “es paciente psiquiátrico”

Ezequiel Cirigliano, fue detenido el pasado lunes por intento de robo con uso de arma de fuego en Caseros, provincia de Buenos Aires, de donde es originario. El ex jugador de River y de Godoy Cruz Antonio Tomba se encuentra por estas horas detenido por “aprehensión por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

Este martes se conocieron algunos de los motivos que explicarían la llamativa conducta del futbolista, que no estarían relacionadas a lo judicial, sino a la salud mental, ya que se develó la durísima enfermedad que lo aqueja desde hace un tiempo.

La detención de Ezequiel Cirigliano, ex River

Según Verónica Drygalio, periodista de Diario Olé y Crónica, el cuadro que atraviesa Cirigliano es el de un trastorno psicológico contundente y grave. “Ezequiel sufrió muchos golpes en su vida y está enfermo. Es paciente psiquiátrico del Hospital Posadas. Lo atendió Silvia, la jefa de psiquiatría, y le diagnosticó esquizofrenia. Es una enfermedad grave, el paciente escucha y ve cosas que sólo existen en su mente”, comentó.

“A Ciri le fue muy bien en Zacapetec (equipo en el que estuvo en México). Tal es así que formó una familia, se casó y tuvo a su segunda hija (tiene otro hijo en una relación anterior). El problema es que no pudo sostener esos vínculos por su enfermedad”, sostuvo la mujer.

Ezequiel Cirigliano tuvo un último paso en Godoy Cruz.

Para finalizar se refirió a la traumática salida de Cirigliano en River que, según Drygalio, estuvo relacionadas a este padecimiento: “La salida de River no resultó, como era obvio que iba a pasar porque Ciri en medio de su angustia sólo quería jugar en River. No analicen a partir de una mente sana, hago hincapié en esto porque lamentablemente estamos frente a un enfermo, duele, pero es así. La depresión es terrible”, finaliza la periodista en referencia a la salud mental de los futbolistas, algo de lo que no se habla lo suficiente.