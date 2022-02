Se confirmó la fecha de estreno del VAR en la Copa de la Liga: el Tomba lo tendrá en el Malvinas

La reunión de este jueves del Comité Ejecutivo de AFA acordó la implementación del VAR a partir de la octava fecha del actual campeonato de Primera división.

El sistema se aplica en la mayoría de las ligas del mundo y cuya puesta en marcha está muy atrasada en la Argentina.

En principio se había propuesto que a partir de la cuarta jornada de la presente Copa de la Liga Profesional se activara la aplicación del VAR, pero eso quedó pospuesto sin una nueva propuesta concreta de realización.

Pero en la reunión de este jueves el tema se reactivó y hubo un acuerdo entre los clubes como para empezar a llevarlo adelante a partir de la octava jornada del certamen, vale decir una después de la fecha de los clásicos, que será la séptima, seguramente para evitar más complicaciones a esos de por sí “calientes” partidos que, como suele suceder, nunca están exentos de polémicas.

Inclusive el propio Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, anticipó en declaraciones televisivas que para esa octava jornada del fin de semana del domingo 3 de abril será factible la implementación del VAR.

De cualquier manera aun resta la oficialización del anuncio, ya que las postergaciones respecto de la llega del VAR a la Argentina fueron muchas, ya que en primera instancia se iba a aplicar en agosto del año pasado, luego pasó para el comienzo del actual campeonato, más tarde se corrió a la cuarta fecha y ahora a la octava, que esta vez sí parece ser la vencida.

Pese a que todavía no es oficial, a partir de la octava fecha se implementaría del VAR, con un costo de 7.000.000 de pesos por fecha, que cada club local deberá afrontar a un total de 500.000 cada uno.

Sin elecciones en la Liga Profesional

La fecha original de elecciones propuesta por la LPF era el jueves 31 de marzo, y al conocer este organismo que el Comité Ejecutivo de AFA proponía adelantarlas una semana protestó vehementemente ante el Comité de Apelaciones de AFA.

El argumento de la LPF fue que su Comité Ejecutivo y no el de la AFA debía decidir la fecha de las elecciones, por lo que consideraron que éste último no tenía las facultades para tomar esa medida y se había tomado atribuciones que no les eran propias.

Entonces el Tribunal de Apelaciones, que es compartido por ambos organismos, resolvió dar curso a la protesta de la LPF, pero a su vez le hizo una observación que también anuló la fecha del 31 de marzo, ya que esa decisión había sido adoptada por su presidente saliente, Marcelo Tinelli, y no por su Comité Ejecutivo, como corresponde estatutariamente.

Por eso el próximo miércoles 23 de febrero se va a llevar a cabo una reunión de Comité Ejecutivo de la LPF, que ya contará con fuerza electoral, y formalizará la fecha definitiva de los comicios, que en principio, según le revelaron fuentes afistas a Télam, seguirá siendo la del 31 de marzo.

Y para ellas, de acuerdo con el boletín 6053 se podrán candidatear hasta el próximo martes 22 de febrero aquellos presidentes de clubes que aspiren a suceder a Tinelli, que tendrá como su alfil para el cargo al titular de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda.

En tanto que la AFA, en su puja permanente con Tinelli y sus adeptos en particular y la LPF en general, propondrá a Cristian Malaspina, el presidente de Argentinos Juniors que cuenta con el aval del presidente afista, Claudio Tapia.