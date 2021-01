Se calentó el “Muñeco”: Marcelo Gallardo dio una enérgica conferencia de prensa previo al partido con Palmeiras

En la previa al partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores de América entre River y Palmeiras, el entrenador millonario, Marcelo Gallardo, dio una enérgica conferencia de prensa donde defendió sus dirigidos por las últimas dos derrotas.

“No es una situación crítica, solo jugamos mal y perdimos, solo eso, no somos un desastre. Ahora estamos buscando tener un mejor partido (en la revancha con Palmeiras) para poder dar vuelta la serie” , insistió Gallardo, un poco irritado por los cuestionamientos.

River condicionó el martes pasado su futuro en la Copa Libertadores, al caer goleado como local ante Palmeiras de Brasil (3-0) y cuatro días después quedó sin chances de acceder a la final de la Copa Maradona con otra derrota con Independiente (2-0).

Consultado por el análisis del momento futbolístico, el “Muñeco” respondió: “Se generan preocupaciones, parece que somos un desastre y no lo somos, somos un equipo que cometió errores en dos partidos y el tema es no confundirse, para que no te hagan pensar que somos un equipo al que se le apagaron las luces” , aseguró en una réplica a sus detractores.

“No llegamos de casualidad o cometiendo muchos errores a estas instancias y peleando en todos los frentes, llegamos jugando bien y por eso hay que tener calma y sin entrar en confusiones” , advirtió, con la intención de ratificar su confianza en el equipo.

Gallardo se despreocupó por los cuestionamientos que pueda recibir en caso que River quede eliminado: “No puedo dar precisiones sobre un lugar de víctima, eso que me están esperando... ¿quiénes son?, Yo a lo largo de estos años aprendí a no creerme todos los elogios exagerados . Esto es fútbol y siempre hay errores y aciertos -añadió- la crítica mala e intencionada no tiene sustento, no le doy ni cinco de pelotas, a mí no me compete eso, tengo convicciones, sé de dónde vengo, nada me va a cambiar un resultado de fútbol, me van a tener que seguir esperando. Quizá a muchos no le gusta que nos haya ido bien y eso que tanto nosotros desde el cuerpo técnico como los jugadores , aun en las victorias que conseguimos, nunca chapeamos con lo que habíamos logrado”, recordó.

En ese sentido, memorizó: “Se nos escapó contra Lanús por ejemplo (semifinal 2017) y eso sin embargo nos costó un tiempo salir y luego nos encontramos con algo histórico en nuestro horizonte (la final con Boca) y lo logramos, nosotros no nos quedamos ahí por eso mañana seremos un equipo competitivo, siendo lo que somos”.

En referencia a la implicancia que tuvo en el equipo la salida de jugadores en medio de la competencia aseveró: “Tuvimos que asimilar las salidas y los cambios en un año difícil y aceptar la realidad, no me gusta abrir el paraguas, yo acepté esas posibilidades. No me voy a quedar viendo de qué manera tengo consuelo y elegí mirar adelante y estuvimos a la altura, si no me tendría que haber ido y no me gusta eso, yo decidí trabajar con lo que había y fuimos competitivos y lo vamos a seguir siendo mañana”, prometió.

En cuanto al futuro al frente del equipo, Gallardo, respondió: “Cuando termine la participación en la Copa, ahí hablaré con mi cabeza a ver cómo seguir , hay que esperar un tiempo, siempre las evaluaciones se hacen al finalizar las temporadas”.