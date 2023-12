Godoy Cruz busca cancha: el duelo ante Platense no se jugaría en Rosario y reina la incertidumbre

La Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino transita sus etapas finales y quedan cuatro clubes en carrera: River, Rosario Central, Platense y Godoy Cruz. Precisamente estos dos últimos protagonizan una de los duelos de semifinales que, hasta el momento, se encuentra sin sede para disputarse.

Recordemos que el pasado lunes, desde la AFA había confirmado los estadios para esta instancia del torneo, que se llevarán a cabo este sábado 9 de diciembre. Sin embargo, pese a la oficialización del cruce entre Godoy Cruz y Platense se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, desde el Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe resolvieron que la ciudad no está en condiciones de ser sede y por ahora queda vacante. Por otro lado, River ante Rosario Central se llevará a cabo en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El coloso. El estadio Marcelo Bielsa, uno de los símbolos de Newell's. (www.newellsoldboys.com.ar)

“Para nosotros no se juega acá por distintos motivos. Nos enteramos por los medios anoche que se decidió jugar el partido en cancha de Newell’s, nadie nos consultó nada. Entendemos la desprolijidad producto de las urgencias, pero nosotros estamos en una fecha de transición, encima el viernes es feriado. Para hacer un evento de esta naturaleza en cancha de Newell’s, que según tengo entendido está en obras, hay que llevar adelante una planificación que implica organización, precisión y participan otras entidades como la Municipalidad, que tiene que verificar el aforo, hacer los cortes de calle, trabajar con la División de Tránsito”, manifestó Claudio Brilloni, Ministro de Seguridad de Santa Fe, en diálogo con el canal deportivo TyC Sports.

Además, recalcó que llevar adelante un duelo de dicha naturaleza implica aportar diferentes recursos como presupuesto, logística, tecnología, planificación, lo cual se complicaría durante la transición de gobierno: “No es solamente la seguridad o el empleo de la policía. Es un cúmulo de actores que intervienen en el evento y consideramos que, estando en la entrega de la gestión de gobierno, no es conveniente hacerlo en la provincia de Santa Fe. Nosotros consideramos que no se debe jugar acá. Estamos en entrega de una gestión de gobierno y no nos dan los tiempos de organizar un evento de esta naturaleza”, sentenció.

Así las cosas, la provincia de San Luis vuelve a aparecer como una posibilidad para recibir el partido entre Godoy Cruz y Platense, aunque todo está por verse.

