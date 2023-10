Scaloni dio la lista para la doble fecha de Eliminatorias, con sorpresas, regresos y grandes ausencias

Hace instantes Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dio la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos-Canadá y México, son ausencias, sorpresas y regresos. En este último aspecto, se destaca la presencia de Lionel Messi, pese a su lesión, y de Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos. Quien no estará citado en esta oportunidad es Ángel Di María, quien se lesionó en Benfica de Portugal. Otro que no estará es Ángel Correa (Atlético de Madrid), quien aún no se recuperó de un esquince de rodilla.

Con vistas a los encuentros con Paraguay en el estadio MÁS Monumental de River Plate, y ante Perú, en Lima, los días jueves 12 y martes 17 del corriente, respectivamente.

Entre las sorpresas, figuran: Facundo Farías (Inter Miami), Marco Pellegrino (Milan) y Carlos Alcaraz (Southampton, en la Segunda División inglesa -Championship-), convocados por primera vez. Mientras que Lucas Esquivel y Bruno Zapelli, jugadores de Athletico Paranaense que ya habían estado en la última citación, volvieron a ser llamados por el DT nacido en Pujato (Santa Fe). Todos ellos, sumando a Thiago Almada, entrenarán con la Sub-23 que dirige Javier Mascherano. La idea es poder ver de cerca a los nuevos para ir conociéndolos más y tenerlos en cuenta.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Cabe recordar que la idea de Scaloni fue la de citar a estos futbolistas para la fecha FIFA de Eliminatorias, impidiendo así que los clubes se nieguen a cederlos. Siendo que los seis juegan en el exterior, sus equipos podrían negarse a prestarlos para un amistoso Sub-23, pero no pueden hacerlo si forman parte de una citación para las Eliminatorias Sudamericanas.

Por otro lado, otras ausencias son las de Facundo Medina, Marcos Senesi y Facundo Buonanotte, por una decisión táctica.