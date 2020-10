Santiago Sosa, la “joyita” del semillero de River que estudia y sueña con ser contador

Los jugadores de fútbol que estudian son minoría, lamentablemente. Y pocos son los que piensan en un futuro fuera del ambiente, también. No es el caso de Santiago Sosa, la nueva aparición del River de Marcelo Gallardo, que sueña con lograr un título pero no dentro de la cancha sino en la universidad.

“Quiero tenerlo para ejercer como contador o para tener una empresa y poder dedicarme a eso”, le dijo a Olé en 2019. “A un jugador la carrera se le termina con suerte a los 36. Después de eso, me gustaría dedicarme a la contabilidad”, agregó el mediocampista de 21 años, que hace un año sonó para emigrar a la Premier League (Everton le echó el ojo).

Además, resaltó en ese entonces que estudiar lo ayuda a crecer en todo sentido. “Te relacionás con otros compañeros y es otra vida que no es la mía. Porque uno en River está metido en una burbuja y me parece bueno salir de ella aunque sea por un rato”, contó. Algunos de sus compañeros le preguntan al respecto, pero no arrancan porque “a muchos no les gusta, prefieren dormir la siesta, je”.

Si bien ya había tenido apariciones esporádicas como número cinco, su ingreso ante Liga de Quito por la Copa Libertadores en lugar de Ignacio Fernández lo encontró en otro espacio. Se paró sobre la derecha, al lado de Enzo Pérez, más adelantado y con presencia tanto defensiva como ofensiva. Sí, el ahora tan buscado ‘volante mixto’. Por algo Gallardo no quiso prestárselo a Independiente.