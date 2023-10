Santiago Moyano y la ilusión de todo Maipú: “Tenemos que salir a ganar”

Deportivo Maipú continúa con su preparación de cara al encuentro único que sostendrá el domingo, desde las 16, frente a San Martín de San Juan, por los octavos de final del torneo Reducido de Primera Nacional. Partido que se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

El Cruzado llega a estas instancias con ventaja deportiva, es decir, que si el encuentro termina empatado pasará a la otra ronda. El equipo dirigido por Luis García terminó en el tercero en la tabla de posiciones de la zona B del torneo.

Foto. Orlando Pelichotti

Uno de los referentes del Botellero en la versión 2023, es el lateral derecho Santiago Moyano. El cordobés ha sido una pieza fundamental en el equipo de García. “Ha sido una semana difícil y dura de trabajo, pero venimos muy bien por suerte”, comentó el jugador nacido en Villa Totoral, Córdoba.

Moyano, en cuanto al rendimiento del equipo en los últimos encuentros y la última derrota frente a Independiente, señaló: “Nos faltó hacer mejor nuestro juego, pero también nuestros rivales nos estudiaron y jugaron diferente, pero nosotros no logramos resolver esos partidos. Habíamos logrado buenos resultados y nos habíamos ilusionado con terminar en el primer lugar de la tabla y jugar la final”, sostuvo y agregó respecto al choque contra Independiente: “Nos fuimos con mucha bronca por el resultado, necesitábamos y queríamos ganar ese partido. No se dio. Ahora, solo pensamos en lo que viene”, sostuvo.

Los sanjuaninos, un rival, que se clasificó a último momento, sobre el que manifestó: “Es un equipo que no tiene mucho que perder, por lo tanto hay que tener cuidado y no nos podemos confiar ni mucho menos conformarnos con la ventaja deportiva. Tenemos que salir a ganar, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre, llegar a la final”, destacó Moyano.

El defensor también contó, que en el Cruzado ha vivido uno de sus mejores momentos: “Junto a Maipú, no tengo dudas que ha sido mi mejor año deportivo. Me he sentido muy cómodo en el club, estoy cerca de Córdoba y todo eso... soy un tipo de pueblo, muy “familiero” y en este club me he sentido a gusto con todo eso. Soy un agradecido a la institución y de la hinchada, que aguantó los trapos cada domingo. La gente y el hincha me han demostrado un gran cariño y eso es impagable. Es que no solo hemos conformado un gran equipo sino un gran grupo de trabajo, lo que nos permitió llegar hasta acá”, contó el jugador.

Una de las novedades del plantel durante esta semana fue el retorno de Nicolás Del Priore a los entrenamientos. “El equipo para el domingo está en perfectas condiciones para el partido del domingo, incluso, esta semana se sumó a las prácticas Nico y ha sido una gran alegría para todos. No está en un cien por ciento en sus condiciones, pero está bien y ya está trabajando con el grupo. Para nosotros es una gran noticia por el equipo y también por Nico, que pasó un año difícil. Y es una alegría que puede volver a jugar en cualquier momento”, concluyó Santiago Moyano.