Santiago Moya, de Independiente Rivadavia a la Selección Argentina Sub 20: “Tengo ganas de una revancha”

El actual central de Independiente Rivadavia, Santiago Moya, fue nuevamente convocado para integrar la Selección Nacional juvenil, de cara algunos compromisos del equipo que dirige Carlos Gugnali.

El defensor leproso, de 19 años, llegó a préstamo este año desde Huracán de Parque Patricios, donde jugó cuatro partidos con la camiseta del Globo.

El pibe se sumaría para trabajar junto al seleccionado argentino la próxima semana y la concentración será en Ezeiza.

Moya es una de las caras nuevas del plantel del Parque y, de los siete partidos que ha disputado el equipo dirigido por Ever Demalde, ha estado presente en cinco, donde ha sumado más de 300 minutos en Primera Nacional.

Para el defensor Azul no es la primera convocatoria al seleccionado, dado que la temporada anterior fue llamado en varias ocasiones, pero algunas lesiones le jugaron una mala pasada.

El jugador nacido en las Inferiores del Atlético Huracán jugó algunos 4 partidos en primera en uno de ellos enfrentó al River de Julián Alvarez.

“Yo había estado en casi todas las convocatorias del año pasado y me perdía algunas competencias por las lesiones, que no me permitieron estar al ciento por ciento”, aseguró a Los Andes el jugador.

Uno de los objetivos que tenía Santi Moya era jugar el Sudamericano, que se disputó en enero y febrero reciente, al mando de Javier Mascherano. Por eso ahora quiere su revancha.

“Después, en el Sudamericano quedé afuera y nada... ahora estoy tratando de volver a la Sub20. Quiero estar en el equipo”, subrayó.

Si bien fue expulsado, en el partido que Independiente empató frente a Racing de Córdoba, donde que Moya ocupó la titularidad, es uno de los jóvenes de mayor potencial defensivo que componen el equipo dirigido por Demalde. “Este año voy a buscar estar y quedarme en la Sub 20. Voy en busca de una nueva revancha. Tengo ganas de una nueva revancha”, sostuvo.

Una de las grandes experiencias que ha tenido Santiago Moya, es haber podido compartir y estar junto al mejor jugador del mundo: Leonel Messi. Respecto a ese momento contó: “Fuimos de sparring - la Selección Juvenil- en las últimas fechas de la Eliminatoria y fue algo muy lindo poder ver de cerca y entrenar con todo el plantel de la Selección Argentina. Fue algo único realmente”, recordó.

Santiago Moya se formó en Huracán de Parque de los Patricios, donde hizo las divisiones inferiores. Llegó a jugar 4 partidos en la máxima categoría con la camiseta del Globo. El Club de “sus amores”, pero hoy trata de afianzarse día a día en la Lepra.

Es un pibe con mucha personalidad y, además, de muy buen porte que lo convierten es uno de los jugadores más alto (1,87 mts) del plantel leproso, donde este fin de semana no podrá ser parte del mismo debido a la expulsión que sufrió frente a los cordobeses.

Mientras busca ganarse un lugar en el conjunto del Parque, Santiago tratará de afirmar su sueño con volver a vestir los colores la Selección.

Por fortuna, las lesiones ya son parte del pasado y ahora el defensor puede pensar solo en seguir mejorando su rendimiento: “Quiero mi revancha en la Selección Argentina: quiero volver a estar en la Sub 20″, repite una vez más.