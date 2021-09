Santiago Lorenzo: “Mi meta a futuro es clasificar a los Juegos Olímpicos de París”

Los sueños de un deportista son de los más variados, como cualquier persona, pero a medida que el esfuerzo por ir superando metas crece en la medida esperada, las ambiciones cambian de rumbo. Son más importantes y en el horizonte aparece una multiplicidad de metas a lograr para llegar a lo más destacado. En ese sentido trabaja el joven sanrafaelino Santiago Lorenzo, quien ganó los dos selectivos organizados por la Federación Argentina de Tenis de Mesa, con lo cual será uno de los representantes de nuestro país en el Campeonato Panamericano que se celebrará en los Estados Unidos a partir del 13 de noviembre. Pero esos dos primeros puestos no fueron lo único. En el Campeonato Argentino, Lorenzo coronó otra gran actuación con una victoria por equipos junto a Gastón Alto, mientras que en individuales fue tercero, tras caer con Horacio Cifuentes.

Con 19 años, a punto de cumplir los 20, Santiago aspira a seguir sumando experiencia y la prueba en Salt Lake City (Utah) será una buena medida para este representante mendocino que tendrá a su lado a los experimentados Alto y Cifuentes, representantes olímpicos en Tokio 2020, y quienes son sus “maestros” en su meta de terminar de fortalecer un crecimiento deportivo que le permita alcanzar una hipotética clasificación para las Olimpíadas de París 2024.

“Juego al tenis de mesa desde los 7 años, entreno en Portugal, San Rafael y Mendoza. Hace 13 años que estoy en esta actividad y la verdad que disfruto mucho lo que hago”, comentó Lorenzo desde el Sur provincial, donde disfruta sus últimas horas antes de emprender viaje a Lisboa para jugar las ligas europeas, lo cual le servirá como puesta a punto para los Panamericanos, tanto el de mayores en Utah, como el de Junior en Colombia (30 de noviembre al 5 diciembre).

-¿Cómo nació tu pasión por el tenis de mesa, fue el único deporte que practicaste?

-Arranqué a jugar de muy chico porque mi papá me regaló una mesa de tenis de mesa. Y desde entonces llevo trece años ligado a la actividad. Tuve muchos procesos en selecciones nacionales (estuvo en las selecciones Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-18), pero lo que me toca vivir en la actualidad, con el equipo de mayores, es único. Y sí, el tenis de mesa es mi única pasión, aunque también probé suerte en el fútbol, pero no me apasionó como lo que hago hoy en día.

-¿Qué representa para vos tener al lado a dos atletas olímpicos como Alto y Cifuentes?

-Es motivo de orgullo. Jugar a su lado me da confianza. Son dos grandes personas y de los mejores jugadores de América. Ellos están en un gran momento deportivo y siempre trato de reflejarme en lo que hacen. Para un jugador joven como yo, tener a esos monstruos a su lado es importante.

-Se vienen los Panamericanos, y después ¿qué en tu carrera?

-Ahora me voy a preparar para las ligas europeas y eso me ayudará a mantenerme bien entrenado para los Panamericanos. A futuro mi objetivo es clasificar a los Juegos Olímpicos de París (2024). Ojalá que se me pueda dar esa oportunidad de competir en el más alto nivel, ya sea en equipos o individual.

-¿Cómo imagina ese primer día donde te pongas la camiseta argentina en Utah?

-He jugado muchas veces para la Selección, aunque siempre es motivador ponerse la del equipo mayor. Seguro será inolvidable. y trataré de brindarme al máximo por conseguir los resultados que vamos a ir buscar.

-¿Qué podemos saber de tu vida cotidiana afuera de los torneos?

-Soy una persona tranquila, que entrena en doble turno todos los días, que tiene sesiones psicológicas, y que también le dedica su tiempo al estudio (segundo año de Gestión Ambiental). En las ligas o torneos, siempre doy el máximo, a veces con resultados ideales y otros en los cuales quedo cerca de podios. Lo importante es seguir creciendo y ponerle dedicación a lo que me gusta.

Entre Europa y la Argentina

Santiago está radicado en Portugal desde hace un tiempo, pero siempre que puede, llega de visita a San Rafael. “Vivo ocho meses en Europa y después en la Argentina. La verdad que me acostumbré a esa vida y no me cuesta nada ir y venir, aunque a veces los viajes puedan ser agotadores. Estar en Portugal es muy bueno porque estoy compitiendo permanentemente con los mejores del mundo, algo que quizás en nuestro país no se puede dar”, cuenta.

Y agregó: “A mediados de este mes comienzo con las ligas portuguesas, las cuales terminan en diciembre, y después me enfocaré en los dos Torneos Panamericanos”. Por último, contó: “En el Abierto Argentino tuve una buena performance, llegué hasta semifinales, donde me tocó perder con Cifuentes. Fue un partido parejo, aunque él tuvo un mejor cierre. Después, por equipos, junto a Gastón Alto pudimos consagrarnos campeones”.

MENDOZA COPÓ LOS PODIOS DEL ÚLTIMO ARGENTINO

El tenis de mesa de nuestra provincia ratificó una vez más su liderazgo nacional. Con la participación de más de 800 competidores de 15 provincias que jugaron en distintas categorías y modalidades, se disputó en Buenos Aires la 66ª edición del Campeonato Argentino. La delegación mendocina obtuvo podios en casi todas las modalidades: logró la segunda colocación en el medallero general, afianzándose como la segunda plaza en importancia del deporte de la pelotita a nivel nacional. En el torneo federal más emblemático del calendario nacional, Mendoza presentó una de las delegaciones más numerosas que logró coronarse con varios primeros lugares y ubicaciones de privilegio en las distintas categorías. Los podios Borravino:

DAMAS - INDIVIDUALES

Sub-9: 3º Teresa Haddad

Sub-13: 1º Candela Sanchi

Sub-15: 1º Candela Sanchi

Sub-19: 3º Florencia Chirino

Mayores: 2º Candela Molero

VARONES - INDIVIDUALES

Sub-11: 3º Gastón Maragna

Sub-13: 3º Benjamín Archúa

Sub-15: 3º Tomás Saavedra

Mayores: 2º Gastón Alto y 3º Santiago Lorenzo

Maxi 35: 2º Matías Alto

Maxi 40: 1º Matías Alto

Maxi 50: 2º Oscar González

EQUIPOS – DAMAS

Sub-9: 3º

Sub-15: 1º

Sub-19: 3º

Mayores: 2º

EQUIPOS - VARONES

Sub-9: 2º A y 3º B.

Sub-11: 3º

Sub-13: 2º

Sub-15: 2º

Sub-19: 3º

Sub-23: 3º

Mayores: 1º

Maxi 40: 1º