Santiago Ascacibar habló sobre los rumores que lo vincular con Boca: “Me vuelve loco”

Santiago Ascacibar disfruta de sus vacaciones en nuestro país, tras asegurar la permanencia en primera del club donde milita actualmente, el Hertha Berlín de la Bundesliga alemana.

En la comodidad de su hogar el futbolista argentino recibió el móvil de TyC Sports y dio algunos detalles relacionados a su presente y a lo que vendrá en su futuro, ya que hay varios rumores que lo vincular a clubes del viejo continente y a otros equipos de estos lares, como el caso de Boca Juniors.

“La verdad que todavía no tengo nada real. Estoy esperando todavía, en Alemania me quedan todavía dos años de contrato y estoy viendo cómo va a seguir”, comenzó la entrevista el Ruso. Luego agregó: “Mi hermano me vuelve loco. El más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo’. Me hace el trabajo fino. Por él ya estoy siempre ahí jugando, soy el cinco titular, soy el Chicho Serna”, agregó entre risas.

Minutos más tarde el jugador surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata se refirió acerca de la posibilidad de regresar a nuestro fútbol: “Pregunta difícil. Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa. Estoy a la expectativa”.

El volante del Hertha Berlin habló del Talleres de Medina, recordó a Estudiantes, donde fue compañero de Auzqui.

Llegando al desenlace de la entrevista, Santiago volvió a hacer mención del Xeneize: “La visibilidad que te da Boca no te lo dan muchos equipos de Alemania ni de Europa. Es como me dice mi hermano. ‘No ve nadie la Bundesliga, venite acá’, me dice, ja”.

“Tengo muchísimas ganas de un cambio de aire. No sé dónde, pero de cambiar seguro, seguro”, cerró tajante acerca de lo que será su futuro a nivel clubes, ya que por ahora es toda una incógnita.