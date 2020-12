Santero: “Se demoró muchísimo en llegar la victoria”

Julián Santero tuvo el desahogo que necesitaba dentro del Súper TC2000. La victoria le era esquiva en la categoría, pero el 6 de diciembre de 2020 pudo marcar a fuego su nombre dentro de la historia de la divisional más tecnológica del continente.

“Tuve mala suerte el sábado, más un error mío”, manifestó Santero, quien debió esperar 52 carreras para subir a lo más alto del podio.

“Esta vez no logré una buena largada, pero más allá que fui superado por Matías encontré el ritmo del auto, salí a buscar a Matías y lo pude pasar. Se demoró muchísimo en llegar la victoria, después de 4 años. Siempre la más difícil es la primera, espero que a partir de ahora todo sea más fácil”, señaló el hombre de Toyota.

Por su parte, Matías Rossi echó por tierra la posibilidad de que se haya generado una orden de equipo. “Julián estuvo muy bien. Salimos a correr la carrera con libertad. Largué muy bien. Después yo logré una buena diferencia cuando se mezcló con Canapino. Pero vueltas más tarde Julián venía con mejor ritmo hasta que me alcanzó y me paso en una muy buena maniobra. Yo frené, él arriesgó y se metió. Lo felicito por esa ajustada maniobra. Más allá de eso no lo pude seguir. Lo bueno para mí es la gran cantidad de puntos que pude sumar entre la victoria del sábado y este segundo lugar, que es lo más importante”, puntualizó.

En el final, Valentín Aguirre le dio dimensión a su primer podio en el Súper TC2000. “Estoy muy contento por el rendimiento del auto. Estoy muy agradecido al equipo Midas. Pudimos aprovechar todos los entrenamientos, exprimimos el auto al máximo y alcanzó para llegar al tercer lugar. Con Leo Pernía fue todo muy entreverado, pero salieron buenas maniobras. No esperaba llegar al podio y esto da esperanzas de alcanzar a una victoria”, cerró.