Salomón Rondón: “Mi deseo de jugar en Boca siempre existirá”

Boca necesita un nueve y le llueven candidatos. Mientras todavía los hinchas del Xeneize se ilusionan con la posibilidad de que el uruguayo Edinson Cavani arribe en junio, el venezolano Salomón Rondón jugó fuerte: “Mi dese de jugar en Boca siempre existirá”.

“Me gustaría asentarme en un lugar, no le cierro la puerta a nadie. Mi deseo de jugar en Boca siempre existirá, hasta que deje de jugar al fútbol. Es algo que siempre me llamó la atención, no lo voy a negar y lo vuelvo a afirmar”, confesó el atacante de 31 años en diálogo con El Juego (DirecTV Sports).

De todas maneras, más allá de puntualizar en Boca, el venezolano aseguró que está abierto a otras opciones: “Si me toca la MLS, me gustaría jugar ahí para experimentar otra liga. Si tengo la posibilidad de regresar a Europa y se presenta la Premier, perfecto porque creo que me fue muy bien”.

El delantero que actualmente milita en el CSKA Moscú añadió que no estaría preocupado en cuanto a la necesidad de adaptarse a otro fútbol debido a su extensa carrera que lo llevó a jugar en España, Rusia, Inglaterra y China: “He hecho goles donde he ido y eso me deja tranquilo porque sé que tengo la capacidad de adaptarme a cualquier país”.

Así, de cara al mercado de pases de mitad de año, en el que Boca buscará sumar un delantero central, Rondó parece candidatearse a la espera de una oportunidad. ¿Lo llamará Juan Román Riquelme?