Salomón Rodríguez ya piensa en River: “Vamos a ir al Monumental a buscar los tres puntos”

De una tremenda guapeada suya y un posterior centro perfecto y a la carrera para la entrada fulminante de Tadeo Allende, Godoy Cruz encontró el gol de la ventaja y la tranquilidad frente a Colón. Un tanto que a la postre se convirtió en el de la victoria 1-0 que le permitió al equipo de la dupla Orsi-Gómez salir de la zona roja del descenso y respirar mucho más aliviado de cara a lo que viene. Hablamos de Salomón Rodríguez. Y lo que viene para él y todo el Expreso es nada menos que River en el Monumental, el próximo domingo por la noche (20.30).

“Lo importante era ganar, no importa quién haga los goles. Le tocó a Tadeo (Allende) y la verdad que se lo merece porque el trabajo que hace toda la semana y en los partidos que le ha tocado jugar”, comenta el “uru” a la salida de los camarines tras el deber cumplido ante el Sabalero.

-Tadeo dijo que se entiende muy bien con vos…

-Sí, la verdad que trabajamos juntos por y para el equipo. Es un jugador que se sacrifica mucho por el equipo, es muy veloz y tenemos que aprovecharlo.

-¿Qué análisis hacés del partido ante un Colón suplente que vino a meterse atrás?

-Sabíamos que ellos iban a venir con un equipo alternativo porque están con la mente puesta en la Libertadores. Se metieron muy atrás, pero así se dan los partidos y por suerte pudimos llevarnos tres puntos que son muy importantes.

-Propusieron un juego muy físico…

-Sí, la verdad que ellos tienen una intensidad muy buena y nosotros supimos sacarlo adelante y llevarnos la victoria.

-Están cuartos y salieron del descenso directo. ¿Se ilusionan?

-Sí, por suerte es una gran alegría pero nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y tratar de ganar todos los partidos que nos quedan, eso nos va a llevar a pelear otras cosas que no sean solamente el descenso.

-¿Cuántos goles de tiro libre hiciste en Rentistas? Porque te paraste, le pegaste y pasó muy cerca…

-Je, hice algunos. Hoy le pegué y la verdad que pasó muy cerca. Espero que la próxima se dé porque es una jugada que entreno mucho durante la semana.

-¿Costó quitárselo a Martín Ojeda?

-Sí, la verdad que sí. Martín tiene una gran pegada y confía mucho en sus condiciones. Por suerte me dejó una porque eso habla de cómo se trabaja en equipo.

-Me bancás si te digo que el gol de Allende fue igual al primero de Argentina en la Finalíssima contra Italia y que vos te vestiste de Messi y Allende de Lautaro Martínez.

-(risas) La verdad que no me acuerdo ahora, yo me saqué al zaguero de encima para poder tirar el centro y por suerte Tadeo (Allende) la empujó.

-Hacé memoria: Messi gira, se lleva al italiano a la rastra, tira el centro y Lautaro la empuja en el área. Más o menos parecido…

-Ah sí, ahora me acuerdo. Sí, la verdad que fue parecido. Es algo muy lindo y por suerte Tadeo, que se lo merece, pudo hacer el gol.

-¿Esperaban que se diera un partido así, con Colón tan metido atrás y que ellos salieran cuando recién se encontraran en desventaja?

-Sí, lo imaginábamos así y trabajamos toda la semana sobre un partido de esa manera. Por suerte supimos llevarlo bien y llevarnos un triunfo.

-Se habló mucho de una posible transferencia tuya al fútbol mexicano, ¿cómo lo tomaste? ¿Te quedás en Godoy Cruz?

-Sí, se manejó esa posibilidad pero yo siempre estuve y estoy tranquilo. Tengo contrato acá y voy a seguir con la cabeza metida en Godoy Cruz.

-Se viene River…

-Es un partido muy lindo y vamos a ir al Monumental a buscar los tres puntos.

-¿Es mejor encontrar a River eliminado de la Copa, a un equipo dolido o a un rival agrandado por haber pasado a los cuartos de final de la Libertadores? ¿Qué preferís?

-Creo que River en sí es tremendo equipo y juegue quien juegue o llegue como llegue ellos salen a ganar todos los partidos y siempre son un rival de peligro. Nosotros tenemos que trabajar y pensar en ganar, que es lo que importa.

-¿Va a ser tu primera vez en el Monumental?

-Sí, la verdad que va a ser mi primer partido en ese estadio y es algo muy lindo, es un sueño para mí. Vamos a tener que trabajarlo y que salga de la mejor manera.

-¿Son esos partidos que sirven de vidriera para mostrarse?

-Sí, la verdad que sí, es un partido muy lindo para jugar, pero hay que ir con tranquilidad y con el objetivo y las ganas de sumar para el equipo, que es lo importante.

-Te tocó hacer un gol en la Bombonera. ¿Ahora toca en el Monumental?

-Ojalá, sería algo hermoso hacer un gol en ese estadio y contra un rival con tanto prestigio y grande como también lo es Boca. Pero lo importante es que, haga los goles quien los haga, Godoy Cruz pueda seguir sumando.

-Como goleador y uruguayo que sos te pregunto. ¿Si viene Luis Suárez a River creés que le va a dar un salto de calidad muy importante no solamente para el Millonario, sino también al fútbol argentino?

-Sí, la verdad que sí. Estaría muy bueno, Suárez es un goleador tremendo que estuvo muchos años en la élite y si viene sería un gran salto de calidad para el fútbol argentino. Es un crack, esperaremos a ver qué pasa.

Por Copa Argentina, en Córdoba

Si bien todavía falta la confirmación oficial por parte de la organización del certamen, el partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina entre Godoy Cruz y Lanús por Copa Argentina se va a jugar el miércoles 13 de julio en estadio Julio César Villagra, más conocido como “Gigante de Barrio Alberdi”, el estadio de Belgrano de Córdoba. Si bien resta confirmar el horario, sería por la noche.