Así comenzó la exposición de Oscar Ruggeri en torno a la manera en la que se vivía la homosexualidad en sus épocas de futbolista profesional. “Antes no se podía, no es como ahora”, dijo el Cabezón en el aire de ESPN, luego de que el ex defensor Sebastián Domínguez reflexionara acerca de cómo esta vergonzosa posición sigue vigente en el ambiente del futbol. “Somos unos cavernícolas para entender lo que pasa. Y no sólo en Argentina, sino a nivel mundial”, había dicho el ex Newell’s y Vélez el jueves. Y un día después Ruggeri se explayó sobre el tema.

El Cabezón confesó que durante sus épocas como jugador, él también era cerrado de mente. Y explicó que el verdadero cambio de pensamiento lo vio cuando fue invitado al programa Bailando Por Un Sueño. “Me encontré con un montón de bailarines gay, y charlábamos”, recordó Ruggeri, y aseguró que gracias a ellos se dio cuenta de que era algo normal y pudo “abrir la cabeza”.

El ex Boca y River explicó que la dinámica dentro de los vestuarios de un equipo es difícil. “Ahí adentro es complicado, ¿cómo admitir una cosa así?”, dijo refiriéndose al difícil momento que debe atravesar un jugador al ‘salir del closet’. También contó algunos de los códigos que se mantienen entre los jugadores dentro del vestuario, como el hecho de que cuando alguien habla fuera del grupo sobre una reunión de temas delicados no se lo perdona.