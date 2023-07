Rugby: uno por uno, los 40 mendocinos que se pusieron la camiseta de Los Pumas

Transcurrieron casi 50 años de una fecha emblemática para el rugby de nuestra provincia. La fecha en cuestión se cumplirá recién el 14 de octubre del corriente, cuando ahí se cumpla medio siglo del primer estreno mendocino con la camiseta celeste y blanca de la Argentina. En aquel Sudamericano de San Pablo (1973), Roberto Fariello, pilar de Marista RC, inscribía para siempre su nombre en la historia “ovalada” de Mendoza y, por consiguiente, de nuestro país. Desde ese momento, son muchos los nombres que se vistieron con la albiceleste en diferentes competencias: Mundiales, Juegos Olímpicos, Sudamericanos o Panamericanos.

Esa victoria 98-3 sobre Paraguay, también fue histórica porque, según los registros de la época, Fariello convirtió dos tries en un encuentro disputado en cancha del Athletic Club Paulista. A la edad de 31 años, Roberto también marcó un hito porque fue uno de los jugadores del Interior en llegar a Los Pumas. “En aquel momento era difícil llegar a la Selección para los jugadores de las provincias. En 1969 jugué frente a Escocia con el seleccionado del Interior, y en 1971 estuve preseleccionado para la gira por Sudáfrica, pero no quedé. Por suerte me llegó la oportunidad, y pude cumplir el sueño de jugar en Los Pumas”, comentó en una nota periodística.

Esa primera aparición fue el comienzo de una larga nómina de mendocinos que jugaron o juegan con el seleccionado mayor de la Argentina. Y más acá en el tiempo “Rito” Luis Irañeta, del Mendoza Rugby Club, también hizo su estreno en Los Pumas. Sucedió el 20 de junio de 1974, como segunda línea (aunque también jugaba de pilar), frente a la Selección de Francia en la cancha de Ferro (derrota por 20-15). Luego se hizo casi moneda corriente ver a rugbiers provinciales con la celeste y blanca. Como por ejemplo en el Sudamericano de 1975 (Paraguay), cuando le tocó el turno de Daniel Muñiz (Marista RC), mientras su hermano Ricardo participó de la primera gira por Nueva Zelanda en 1979, aunque no llegó a disputar ningún test match, y también en 1980 integró el plantel de Sudamérica XV en la gira por Sudáfrica. En 1977 se pusieron la casaca nacional el wing Guillermo Morgan (Marista) y el apertura Pablo Guarrochena (Mendoza RC).

Eusebio Guiñazú, uno de los tantos mendocinos que brillaron en Los Pumas. / archivo

En este repaso hay otros nombres que se pueden mencionar, como el del “Tano” José Luis Crivelli (Mendoza RC), quien jugó para Sudamérica XV ante Sudáfrica en el partido de 1980 en Montevideo (ingresó en el segundo tiempo por Alejandro Cubelli). Marcos Baeck, otro mendocino por “adopción”, que debutó en el Sudamericano de 1985 cuando aún era jugador de Pueyrredón, y quien volvió al seleccionado nacional en 1989 y en 1990 cuando ya vestía los colores de Teqüe y Los Tordos, respectivamente.

La dinastía de referentes mendocinos en la Selección se completó en 1988 con el debut del medio scrum Federico Silvestre (Mendoza RC); con el tercera línea Miguel Bertranou (Los Tordos) en 1989, y posteriormente con Federico Méndez (Mendoza RC) en 1990. Méndez es una leyenda, porque está en el cuadro de honor del rugby argentino como uno de los quince jugadores que más veces lució la camiseta nacional: disputó 73 tests, entre 1994 y 2004.

En 1992, más concretamente el 26 de setiembre, tuvo su estreno el doctor Matías Roby. El wing jugó en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield frente a España, en un compromiso donde estuvo como suplente el recordado Martín Grau, exhooker de Los Tordos.

El 15 de mayo de 1993, en la cancha de Atlético de Tucumán, Los Pumas vencieron a Japón por 30-27 y en dicho encuentro se dio una particularidad: debutaron dos mendocinos, el centro Pablo Cremaschi (Los Tordos RC) y el pilar Roberto Grau (Liceo RC). En la emblemática gira por Nueva Zelanda de 1997, actuó el tercera línea Miguel Ruiz (Puma N° 537 de la historia), y esa misma temporada, pero en el Sudamericano, jugaron el fullback Matías Brandi, el medio scrum Manuel Díaz y el segunda línea Gastón Nasazzi (Puma N° 561).

Federico Méndez (izquierda) fue considerado varias veces como uno de los mejores pilares del mundo. / archivo

El “Pato” Grau fue otro que dejó una huella en el seleccionado, con un total 47 partidos, es el segundo mendocino con más presencias en la selección. Dicho podio lo completó otro destacado primera línea: Eusebio Guiñazú, que debutó en 2003 frente a Paraguay (jugó 36 tests), formó parte del plantel que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Francia 2007 y su última actuación fue a fines de 2013 ante Italia.

El listado se agiganta más cerca en el tiempo, con las participaciones de Juan Pablo Orlandi, Matías Cortese, Federico Genoud, Rodrigo Báez, Matías Díaz, Fernando Higgs, Germán Bustos, Leandro Pereyra, Eduardo Basile, Matías Viazzo, Ernesto Naveyra (h.), Alejandro Bär y Facundo Barni.

Siguiendo los pasos de su padre Miguel, en el Sudamericano de 2015, Gonzalo Bertranou (Puma 823) defendió los colores de Los Pumas por primera vez; el medio scrum de Los Tordos es actual integrante del plantel que conduce Michael Cheika, lo mismo que sucede con Juan Martín González (Puma 871); el tercera línea de Marista tuvo su bautismo en la visita a Rumania en 2021 y en su debut apoyó un try.

Pero el último nombre que se sumó a la lista de Pumas mendocinos es el de Rodrigo Martínez (Puma Nº 876), primera línea surgido en Los Tordos y que jugó su primer test-match ante Australia el 25 de septiembre de 2021, en Townsville, por el Rugby Championship. Fuentes: ESPN y URC.

Los 40 mendocinos que se pusieron la camiseta de Los Pumas

N° Nombre Fecha del debut

1 Ernesto Naveyra

2 Roberto Fariello 14/10/73

3 Rito Irañeta 20/06/1974

4 Daniel Muñiz 25/9/75

5 Jorge Navesi 1/6/77

6 Guillermo Morgan 25/10/77

7 Pablo Guarrochena 25/10/77

8 Ricardo Muñiz 29/8/79

9 José Luis Crivelli 18/10/80

10 Marcos Baeck 20/6/83

11 Pedro Basile 16/7/83

12 Juan Baeck 3/8/83

13 Gabriel Filizzola 25/6/88

14 Federico Silvestre 6/11/88

15 Miguel Bertranou 24/6/89

16 Federico Méndez 27/10/90

17 Matías Roby 26/9/92

18 Roberto Grau 15/5/93

19 Pablo Cremaschi 15/5/93

20 Martín Grau 15/5/93

21 Miguel Ruiz 7/6/97

22 Manuel Díaz 13/9/97

23 Matías Brandi 13/9/97

24 Gastón Nasazzi 4/10/97

25 Ernesto Naveyra (h) 10/10/98

26 Eusebio Guiñazú 27/4/03

27 Germán Bustos 27/4/03

28 Federico Genoud 25/4/04

29 Fernando Higgs 25/4/04

30 Alejandro Bär 8/5/05

31 Facundo Barni 8/5/05

32 Matías Cortese 3/12/05

33 Juan Pablo Orlandi 8/11/08

34 Matías Viazzo 17/5/10

35 Rodrigo Báez 23/5/10

36 Matías Díaz 27/4/13

37 Gonzalo Bertranou 23/5/15

38 Juan Martín González 3/7/21

39 Rodrigo Martínez 25/9/21

40 Rodrigo Isgró ¿08/07/23?