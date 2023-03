Rugby: Los Tordos comenzó con el pie derecho y venció a Teqüé, el último campeón del Top 8

La guinda comenzó a rodar oficialmente con el arranque del Torneo Regional del Oeste, organizado por la Unión de Rugby de Cuyo, que en su primera fecha arrojó algunos resultados sorpresivos tanto en el Top 8 como en la Copa de Plata.

En la Copa de Oro, Teqüé no arrancó bien en su defensa del título, luego de caer ante Los Tordos por 32-22. Los Azulgranas anotaron por las conquistas de Francisco Cassone, José Corengia, Mateo Pannocchia más un try penal; mientras que Pedro Lértora sumó tres conversiones y dos penales. Para el equipo campeón marcaron tries Emiliano Calle, Gabriel Regules y Facundo Cardozo, mientras que Calle anotó dos conversiones y un penal.

La sorpresa llegó de la mano de Universidad Nacional de San Juan, que en su visita a Liceo (en la cancha de Marista) se llevó un gran triunfo por 39-25. En tanto que Marista (en la cancha de Liceo) superó con lo justo al recientemente ascendido Banco Mendoza por 34-27.

Los Tordos comenzó con el pie derecho y venció a Teqüé. / URC

La jornada se cerró el domingo, con la victoria agónica de Neuquén RC sobre San Juan RC por 28-25.

Top 8 - Posiciones y próxima fecha

Con estos resultados, la tabla es comandada por UNSJ, Los Tordo, Marista y Neuquén RC, con 4 unidades; San Juan RC y Banco Mendoza, 1; Teqüé y Liceo, 0.

La próxima fecha, a disputarse el próximo fin de semana, tendrá los siguientes encuentros: Los Tordos-Neuquén RC, Teqüé-Marista; CPBM-Liceo y UNSJ-San Juan RC.

Copa de Plata

El segundo certamen del Torneo Regional del Oeste arrancó con la gran victoria de Peumayén sobre Universitario por 25-11, mientras que Banco RC hizo lo propio ante Tacurú a quién venció como visitante por 30-13.

El domingo, Mendoza RC superó a Belgrano 26-20, en tanto que Huazihul le ganó a Marabunta 26-19.

Las posiciones quedaron con Banco RC como único puntero con 5 puntos; Peumayén, Huazihul y Mendoza RC, 4; Belgrano y Marabunta, 1; Universitario y Tacurú, 0.

La próxima fecha: Huazihul-Tacurú, Marabunta-Peumayén, Mendoza RC-Universitario y Banco RC-Belgrano.