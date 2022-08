Rugby Championship: con grandes actuaciones de los mendocinos Bertranou y González, Los Pumas apabullaron a Australia en San Juan

Con la presencia destacad de los mendocionos Juan Martín González y Gonzalo Bertranou, Los Pumas consiguieron una categórica victoria ante Australia en el Estadio Bicentenario de San Juan: fue 48-17 por la segunda fecha del Rugby Championship.

El partido significó el desquite del combinado argentino tras la derrota del pasado sábado en Mendoza, donde los Wallabies vencieron por 41-26, en el inicio del certamen.

⏰ FINAL DE FIESTA EN SAN JUAN



🇦🇷🇦🇺 #LosPumas derrotaron con categoría y con bonus, a Australia por 48-17 en la segunda fecha del #RugbyChampionship.#PUMASxESPN pic.twitter.com/2YFPScEKgr — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 13, 2022

Los Pumas y Australia se enfrentaron en 38 oportunidades con un saldo favorable a los oceánicos de 28 éxitos, 7 derrotas y 3 empates. El seleccionado argentino llevaba siete encuentros sin vencer a su rival: el último triunfo había sido en Gold Coast, en 2018, por 23-19.

Memorable victoria de Los Pumas 🇦🇷 ante Australia 🇦🇺 en el segundo partido del Rugby Championship 🏉. Fue victoria por 48-17 en San Juan. El siguiente compromiso será el sábado 27 de agosto, contra Nueva Zelanda. pic.twitter.com/X3L9ua8YL9 — VarskySports (@VarskySports) August 13, 2022

La sínteis del triunfo de Los Pumas sobre los Wallabies en San Juan

Los Pumas: Juan Cruz Mallia; Emiliano Boffelli, Matias Moroni, Jeronimo De La Fuente y, Juan Imhoff,; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martin Gonzalez; Tomas Lavanini y Matias Alemanno, Francisco Gomez Kodela, Julian Montoya (C) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika. Ingresaron: Lucio Cinti, Facundo Isa, Nahuel Tetaz, Agustín Creevy, Joel Sclavi, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Tomás Albornoz.

Australia: Tom Wright; Jordan Petaia, Len Ikitau, Lalakai Foketi y Marika Koroibete, James O’Connor y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Darcy Swain y Rory Arnold; Taniela Tupou, Lachlan Lonergan y James Slipper (C). Entrenador: Dave Rennie. Ingresaron: Billy Pollard, Matt Gibbon, Pone Fa’amausili, Nick Frost, Pete Samu, Tate McDermott, Irae Simone.

Estadio: Estadio Bicentenario de San Juan.

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

Tantos: En el primer tiempo; 2′ gol de Boffelli por try de Imhoff (LP); 6′ gol de Boffelli por try de Gallo (LP); 11′ gol de O’Connor por try de Slipper (A); 16′ penal de O’Connor (A); 26′ gol de Boffelli por try de De la Fuente (LP); 32′ try de González (LP). En el segundo tiempo; 12′penal de Boffelli (LP); 23′ gol de Boffelli por try de Gallo (LP); 26′ gol de O’Connor por try de Ikitau (A); 38′ try de Boffelli (LP); 41′ gol de Boffelli por try de Albornoz (LP).