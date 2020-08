Rossi y una reflexión sobre el impactante accidente del MotoGP

Valentino Rossi vivió un fin de semana especial en el MotoGP, debido a que salvó su vida de milagro tras un impacatante accidente. En sus redes sociales, el italiano escribió una importante reflexión para el futuro.

“Las imágenes de mi cámara son las que más me asustan, porque desde aquí se comprende la velocidad con la que la moto de Franco (Morbidelli) cruzó la pista justo delante de mí”, señaló en primera instancia Rossi.

Y luego agregó: “Pasó tan rápido que ni siquiera la vi, cuando regresé a boxes ya estaba lo suficientemente sorprendido tras haber visto la moto de Zarco volar literalmente sobre la cabeza de Maverick, milagrosamente nadie resultó herido pero espero que este incidente haga pensar a todos, especialmente a los pilotos”.

“Zarco no provocó intencionadamente tal carambola, pero sigue siendo un grave error de apreciación que un piloto de MotoGP no puede permitirse, sobre todo en una frenada a 310 Km/ h, moviéndose rápido a la derecha y frenando ‘en la cara’ de Franco sin ceder el puesto para reducir la velocidad, por lo que Morbidelli no pudo hacer nada más que golpearle a toda velocidad”, continuó el mensaje.

Por último, Rossi dejó una importante reflexión: “MotoGP es un deporte peligroso, y nuestra propia seguridad y la de nuestros oponentes, es mucho más importante que ganar una posición”.