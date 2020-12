Polémica en el Top Race: el duro cruce entre Matías Rossi y Franco Girolami

Matías Rossi y Franco Girolami protagonizaron un toque polémico en la final de la séptima fecha del Top Race en Concepción del Uruguay. Ambos charlaron con Carburando y dieron su punto de vista de una maniobra que los dos dejo fuera de combate a los dos.

“Me eliminó. Siempre son las mañas de Rossi, que no es la primera vez que lo hace. Te roza para frenarte, te clava los frenos en el medio de la curva para salir más rápido que vos. Todas las mañas que ya conocemos de Matías. Lo que pasa que nunca nadie lo dice”, sentenció Girolami.

Por su parte, el de Del Viso intento suavizar lo sucedido. “Fue una maniobra muy desafortunada, con mala suerte. Es una maniobra clásica de largada con los roces a la par, y lamentablemente en el primer toque -que fue relativamente fuerte- se rompió mi llanta y la goma trasera derecha, que se toca con la trasera izquierda de Girolami. Ahí perdí el control del auto, se engancharon, y mi coche se fue encima del de él”, puntualizó.

“Se vio más espectacular de lo que fue”

“De afuera se vio más espectacular de lo que fue… como que yo lo partí al medio. Lo termino sacando de la pista y se juzga la consecuencia. Pero fue un toque menor con una consecuencia grave”, añadió.

Sin embargo, el cordobés mantuvo la crítica contra su colega. “Parece que no tenemos memoria. Hace 15 días se quejaba de que (Berni) Llaver lo había tirado afuera, que no lo había dejado doblar a la par. También se quejó de (Leonel) Pernía porque le había barrido la pista”, disparó.

“Parece que él lo puede hacer, pero a él no se lo puede hacer nadie. Por sus vivezas, perdimos los dos y yo terminé con el auto destruido”, agregó el de Isla Verde.

En tanto, Rossi no se quedó atrás y expusó una situación en la que estuvo involucrado el hombre del Azar Motorsport. “El día anterior, Girolami lo apretó a (Ricardo) Risatti hacia fuera durante un largo rato, rozándose las ruedas como quince veces y no pasó nada. Acá nos rozamos y se rompieron las gomas, y la consecuencia fue distinta”, argumentó.

Para cerrar, el “Misil” dejó claro su desacuerdo con la decisión tomada por los Comisarios Deportivos. “No estoy para nada de acuerdo con la exclusión. Me generaron un perjuicio grande, porque me sacaron muchos puntos en el campeonato. No es la primera vez que me hacen esto cuando estoy dominando un torneo. Ya estoy bastante acostumbrado a estas situaciones”, concluyó.