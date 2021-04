Rossi vuelve en Córdoba: “Estoy 10 puntos”

Luego de no estar presente en la segunda fecha del Súper TC 2000, por haber dado positivo de Covid, el próximo domingo regresará a la pista Matías Rossi. Lo hará en Alta Gracia, la tercera fecha de la categoría.

El piloto de Toyota ya está recuperado y espero con muchas ganas ese regreso. “Por suerte estoy 10 puntos. Desde el momento que me dieron el alta ya me sentía bien. En los primeros días sentí un poco de falta de fuerza pero después empecé a entrenar sin ningún tipo de problemas. Llego a Córdoba en óptimas condiciones”.

Sobre la competencia que se perdió dijo: “La carrera me gustó. La del domingo fue un carrerón desde la largada. Fue muy interesante y con muy lindas maniobras. Se lució mucho más el Push to Pass. Ojalá salga parecido en el Cabalén. En cuanto a las sensaciones de verla desde abajo no me generó nada. Me puse como un espectador, trate de vivirla muy tranquilo y analice cada detalle de la competencia”.

En cuanto a los dos primeros capítulos que la categoría disputó en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, Matías Rossi opinó. “Desde el punto de vista deportivo lo vi bien y normal. La primera fecha no fue linda y si lo fue la segunda. Creo que en la competitividad está Toyota, Renault, Chevrolet y se vio una mejora importante en el equipo Honda. Las marcas, a diferencia del campeonato pasado, están más parejas y es por eso que cada punto vale más en función del torneo”.

Por último el Misil de Del Viso hizo referencia a Nicolás Moscardini que fue el piloto que lo remplazo en la segunda fecha. “A Nico lo vi muy bien, disfrutando del momento y de la oportunidad que se le presentó. La verdad me alegró mucho por el. En la carrera lo vi rápido. Hizo buenas maniobras por momentos y en otras quedó más incómodo pero por situaciones de carrera”.