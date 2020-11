Después de lograr su primer podio en Stock Car, en la última etapa en Velocitta (SP), Matías Rossi está aún más ansioso por acelerar nuevamente el Toyota Gazoo Racing / Full Time Sports Corolla # 117.

Este fin de semana, el desafío estará en un nuevo trazado para el piloto, el circuito internacional de Curitiba, en Pinhais será sede del próximo compromiso de Stock Car donde habrá 84 puntos en juego, sumando las tres victorias.

Rossi acelerará por primera vez en la pista de Paraná de 3.695 metros este viernes (6), cuando se realizan los entrenamientos libres. El sábado (7), el “maratón” comienza con la ronda de clasificación (9 am) y la carrera individual (11 am), válida para la octava etapa. El domingo (8), otra eliminatoria (9 am) y la doble vuelta de la novena etapa (11 am).

"La expectativa para Curitiba es muy buena. Vengo de mi mejor resultado del año, en Velocitta, que siempre es algo motivador ", comentó Matías, que en la Stock Car ocupa el puesto 18 del campeonato.

"Ya estoy trabajando con el equipo, viendo los datos de la pista y las cámaras a bordo con los ingenieros. En esta carrera, también tendré mi último test de novato de 30 minutos. Va a ser muy bueno, porque es el último circuito del año que no conozco ", completó Rossi, recordando que las etapas finales tendrán lugar en Goiânia e Interlagos, que ya han recibido carreras a principios de temporada.