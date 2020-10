Rossi luego del podio del Stock Car: “Me saqué un peso de encima"

Matías Rossi logró su primer podio en Brasil con el segundo puesto en la Carrara 2 del Stock Car en Velo Citta. El piloto argentino pasó por Carburando donde exteriorizó todo el tiempo su gran felicidad y desahogo por su primer buen resultado el fin de semana pasado.

“Me saqué un peso de encima”, reconoció la figura del Toyota Gazoo Racing Argentina. “Cambia mucho ir a un circuito conocido, porque ya cuando llegás te concentrás en trabajar en lo fino de la puesta a punto desde tu primera salida a pista”, explicó sobre la influencia de haber corrido por primera vez en un circuito donde ya había girado con el Corolla de la categoría.

“El ejemplo más claro fue que por primera vez metí el tiempo de clasificación en mi primera vuelta, cuando antes me costaba tres o cuatro vueltas hacer una vuelta rápida, y eso implicaba desgastar más los neumáticos y en una categoría tan competitiva como el Stock Car esos detalles se pagan caro”, señaló Rossi.

“Me sorprendió lo rápido que logré ser veloz, porque desde la primera fecha estuve en los tiempos competitivos. Y a la vez, me llamó la atención lo difícil que me resultó andar bien en carrera”, agregó.

Dentro de la autocrítica, Rossi puntualizó sobre su punto más débil: “Todavía no pude resolver en carrera poder ser efectivo a la hora de avanzar posiciones, ya que al no conocer bien los secretos de los circuitos y no estar al 100 por ciento con el feeling del auto, no me deja estar seguro para arriesgar en maniobras donde probablemente pueda sufrir un toque que me deje fuera de carrera. Por ahora, debo priorizar mantenerme en pista para poder capitalizar toda la máxima experiencia posible”.

El argentino tuvo desde el principio el apoyo y la guía de Rubens Barrichello, quien le recomendó no involucrarse en la fricción de carrera para evitar ciertas molestias con los rivales en esta primera etapa. Por su parte, Juan María Traverso le había aconsejado a Rossi que fuese a correr con autoridad como si lo estuviese haciendo en su país, para ganarse el respeto de sus colegas. “Por ahora le hago caso a Rubens, pero cuando esté más afianzado y seguro le voy a dar bola al Flaco”, admitió entre risas el “Misil”, quien confía en que pronto llegará su primera victoria en Brasil.

El próximo jueves, junto a Barrichello viajarán directamente a Córdoba en vuelo privado para el nuevo compromiso con el Súper TC2000, en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. “No me veo con posibilidades de ganar, porque al ser el puntero del campeonato soy el que más puesto penalizará en carrera”, manifestó.

Matías Rossi disfruta de su gran presente en el automovilismo. Puntero de los campeonatos del Súper TC2000 y Top Race, en la Argentina, y su primera podio en el Stock Car, en Brasil. “Ser profesional de la manera en la que lo estoy haciendo es el sueño de cualquier piloto”, confesó.