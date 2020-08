Rossi: “Fue un sueño largar en primera fila”

Matías Rossi hizo una gran clasificación para la competencia del domingo, donde fue segundo y largó desde esa colocación en el mítico circuito de Interlagos.

Luego de la competencia, el Misil hizo un análisis de lo que fue su segundo fin de semana dentro del Stock Car junto al equipo Full Time Sports.

“En mi análisis el domingo fue muy bueno, estoy muy contento por la clasificación que tuvimos. Fue un sueño largar en primera fila en el Stock Car en Interlagos, esa felicidad no me la saca nadie y también la muy buena performance que tuvimos en carrera. Lamentablemente un problema en el Paddle Shift justo cuando estábamos para salir, el equipo tuvo que trabajar mucho dentro del auto, tocando cables. Trabajamos dentro de los carteles, que eso no se puede, y recibí la penalización”, expresó en primera instancia Rossi.

Y luego comentó: “Estoy muy feliz por la performance que para mí siempre es lo más importante, estuvimos muy bien en la clasificación y también en la carrera, así que gracias al equipo Full Time, a Toyota y vamos con todo para la próxima”.

Rossi no puedo ver la bandera a cuadros en ninguna de las competencias del fin de semana, pero el “Misil” quedó más que conforme con el funcionamiento que demostró el Toyota en la jornada del domingo.