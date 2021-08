Matías Rossi fue uno de los invitados de este viernes en Escudería Carburando y dio su opinión sobre las restricciones para el ingreso de los pilotos extranjeros para competir en el Súper TC2000.

“Esto es una mierda. Eso es lo que me dijo Rubens sobre esta situación”, fue lo primero que comentó Rossi en Escudería Carburando. Y luego dijo: “Hay que tener paciencia ante estas dificultades, yo tampoco pude correr todas las competencias del Stock Car por esta pandemia. Esperamos que sea un 2022 pudo más tranquilo”.

Rossi: “Barrichello está apenado por no poder entrar al país a correr” Súper TC2000

Consultado sobre qué opina de las desigualdades que hay en este tema con respecto al fútbol, indicó: “Son desigualdades que uno no las entiende y ya lo pasas al lado de un ciudadano común lamentablemente y esto es real y a uno no le gusta. Hay desigualdades, en el caso nuestro nos pasó, yo no me hago mala sangre porque no puedo hacer nada en ese sentido, con Toyota estamos siempre atentos con el tema papeles, de cumplir con la cuarentena cuando vengo y hay cosas que me exceden como deportista y a Toyota como empresa”.

Mirá la entrevista con Matías Rossi opinando del tema