Rosario Central apuesta todo a un delantero adorado por los hinchas del Lobo mendocino

Los dirigentes de Rosario Central gestionan la incorporación a préstamo del ex delantero del club Patricio Cucchi, ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuyo pase pertenece a Atlético Nacional de Medellín, club que no envió a tiempo la documentación del jugador.

“Hoy no tenemos posibilidad de incorporar al jugador porque Nacional de Medellín no mandó ayer los papeles. En principio, no podemos anotarlo como un futbolista que viene de un club extranjero, pero ahora la gestión está en manos de los abogados”, dijo el secretario del club “canalla”, Guillermo Hanono.

El “Pato” Cucchi es un delantero de 27 años, oriundo de la localidad santafesina de Oliveros, quien jugó en las divisiones inferiores y la reserva de Rosario Central, donde salió campeón. Después jugó en varios clubes del ascenso, entre ellos el Lobo mendocino donde cumplió su mejor performance, hasta emigrar a Altético Nacional de Medellín y a Independiente Santa Fe de Bogotá.

Por su parte, los dirigentes de Central aguardan la definición de la situación del delantero uruguayo Federico Martínez, por el que Independiente le pagaría a Liverpool de Montevideo una suma de 300.000 dólares para comprar un porcentaje del pase.

En este sentido, la dirigencia auriazul indicó que “hasta ahora Liverpool no habló con nosotros y el jugador sigue practicando normalmente con el plantel en Arroyo Seco”. “Si hay una oferta y un pago de Independiente a Liverpool por el pase del jugador, el club uruguayo tiene que hablar con nosotros y ver qué nos ofrece porque el jugador se valorizó en Central”, concluyó el allegado a la dirigencia “canalla”.