Roncaglia fue presentado en Boca y habló sobre su conflictiva salida: “Me fui con bronca”

Facundo Roncaglia se convirtió en el nuevo refuerzo de Boca Juniors tras desvincularse del Aris Limassol de Chipre. El Consejo de Fútbol se movió rápido e incorporó al entrerriano tras 10 años de ausencia.

A sus 35 años, Roncaglia vuelve al Xeneize en condición de libre y por 18 meses. Este lunes por la tarde se brindó una conferencia de prensa en el marco de su presentación y allí expresó su alegría por volver y se refirió a un hecho puntual que se dio en junio del 2012 y que aceleró su partida.

“Tengo muchas ganas de demostrar que estoy a la altura de este club, con Román nos pusimos en comunicación la semana pasada, no había mucho qué discutir. Las ganas de contar conmigo solucionó todo muy rápido”, comenzó el defensor que estuvo muy cerca de formar parte del Mundial de Brasil 2014.

Luego se refirió a lo que fue su conflictiva salida en el 2012: “Sueño con lo que sueña toda la gente que es hincha de Boca, que es con la Copa Libertadores. Me fui con bronca porque no me habían dejado jugar la segunda final (en la primera convirtió el gol de su equipo en el empate 1 a 1), pero ya está”, comentó.

”Siempre tuve ganas de volver y esa es la verdad", sostuvo Facundo Roncaglia. (@BocaJrsOficial)

Recordemos que Roncaglia se marchó en medio de los duelos de ida y vuelta de la final de la Copa Libertadores de dicho año, debido a que su contrato con el club era hasta el 30 de junio de 2012, y al haberse disputado el 4 de julio, no pudo firmar planilla, ya que para ello era necesario abonar un seguro que la dirigencia en aquel momento no pagó, algo que decepcionó al mundo Boca.

Por último habló de su actualidad futbolística y lo que le dejó su paso por Europa: “Espero ser el mismo jugador pero con más experiencia. He aprendido mucho afuera. Jugué de lateral, de central y el último año en ambas posiciones. No tendré problemas en adaptarme. Mis características son las mismas. pero mejoré la manera de pensar y ver el fútbol”, cerró.

Facundo Roncaglia, una de las caras nuevas en la convocatoria de Sabella. (Captura web)

Roncaglia debutó en Boca en el 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo, luego pasó a préstamo a Espanyol de Barcelona y Estudiantes de La Plata, para luego regresar y ser tenido en cuenta por Julio César Falcioni. En el 2012 se sumó a Fiorentina de Italia en condición de libre (no renovó su contrato bajo el mandato de Daniel Angelici), después jugó en Genoa, Celta de Vigo, Valencia y Osasuna, su último club en España antes de jugar en la exótica liga chipriota.