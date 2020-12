Rollerski: una actividad para no parar en el verano

En el marco del programa nacional Escuelas Deportivas Argentinas (EDA), de la Secretaría de Deportes, comenzó a funcionar en la provincia la escuela de Rollerski en el predio del Estadio Malvinas Argentinas. La misma es gratuita y está a cargo de la profesora Margarita Mante. La iniciativa tiene como fin acercar a los chicos de 8 a 15 años al esquí de fondo.

Mante, quien ya comenzó esta semana con las clases presenciales, es profesora de Educación Física nacida en Buenos Aires que se enamoró de la montaña y decidió recibirse de Guía de Trekking en Cordillera y luego, durante su estadía en España, completó un curso intensivo de rollerski para poder trasladar la especialidad a nuestra provincia.

“El programa de Escuelas Deportivas no está dentro de asociaciones o federaciones pero a medida que los chicos crezcan y se formen en el deporte, los que estén interesados podrán federarse a la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) y de esta forma participar en competencias oficiales, como los Juegos Nacionales de Invierno. Es aún un largo camino por recorrer, pero con gran proyección a futuro”, explicó la entrenadora que hasta el momento tiene casi una decena de chicos entusiasmados con este novedoso deporte.

Profundizando un poco más, Los Andes se adentró a conocer sobre esta interesante variable del esquí.

-¿Cómo surgió la idea de introducirla en Mendoza?

-Fue una conjunción de hechos. En el 2018 viajaba a Europa a trabajar a los Alpes como guía junto con mi pareja. Era la primera vez que tenía la oportunidad de viajar a Europa y tenía ganas de capacitarme y actualizarme en deportes. Investigando, descubrí el rollerski. Lo que más me llamó la atención fue su característica principal de “entrenamiento sin impacto” y eso fue lo que me atrajo. Sufro un dolor crónico articular en la cadera acompañado de una tendinitis cuyos dolores se reactivan al correr (como producto de 20 años jugando al hockey y con entrenamientos sin dosificar correctamente). Al enterarme del rollerski, encontré la solución mágica a estos problemas que me permitieron continuar entrenando. Viajé y me capacité en España y la primera vez que me subí a los rollerskis y me deslicé sobre ellos, experimenté una sensación maravillosa.

-¿Y por qué Mendoza?

-Porque Mendoza es el sitio ideal para el desarrollo de este deporte. Ante la emergencia hídrica, la falta de nieve y la infraestructura de ciclovías, el Parque Gral. San Martín, el Cerro de la Gloria y el perilago del Dique Potrerillos con sus subidas y bajadas hacen de Mendoza la mejor ciudad argentina para su desarrollo.

-¿Cómo fue la gestión para que la idea se instale en la provincia?

-Al volver a Argentina comencé a contactarme con diferentes personas que trabajan en el esquí de fondo y practican rollerski. Somos muy pocos en todo el país. Así llegue a Lola Lovisolo, coordinadora de las EDAs de Esquí de Fondo de Argentina. Ella trabajaba con el esquí de fondo en Bariloche. En febrero de este año, el Club Andino Bariloche nos invita a un encuentro de rollerski que organizaban para sus deportistas. Asistimos al encuentro y allí tuvimos el placer de conocer el trabajo maravilloso que hacen en ese lugar con sus deportistas y el desarrollo tanto del esquí de fondo como del rollerski en verano. Así fue como conocimos integrantes de la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) y ellos conocieron el desarrollo del rollerski que planificábamos hacer en la provincia de Mendoza, gracias a sus características e infraestructura. Esta combinación de hechos hizo que a los meses se abra la Escuela Deportiva Argentina de Esquí de fondo – Rollerski en Mendoza.

La modalidad Rollerski se practica durante todo el año y sirve como introducción para el ski de fondo.

-¿Cuáles son las ventajas y desventajas de practicar esta modalidad?

-Una gran ventaja distintiva es el entrenamiento sin impacto y la posibilidad de entrenar habilidades del esquí durante todo el año; específicamente esquí de fondo. Es un deporte individual al aire libre y que puede practicarse con otras personas. En este contexto de pandemia, permite practicarlo sin riesgos. Los equipos son muy duraderos con lo cual no necesitan cambiarse a largo plazo.

-¿Y puntualmente, los beneficios físicos?

-Desarrollo de la coordinación y el equilibrio desde el primer momento, lateralidad, propiocepción y movilidad articular especialmente en los tobillos; fuerza y resistencia en el tren superior en el uso activo de bastones y en el tren inferior en las distintas técnicas para deslizarse. También implica gran número de grupos musculares. En conclusión, el rollerski nos permite desarrollar la fuerza, resistencia, velocidad, potencia y flexibilidad. Entre las desventajas, podríamos nombrar el dominio de los equipos en las etapas iniciales. Pero es un deporte técnico y eso lo hace muy interesante.

-¿Es un error decir que es una variable del esquí?

-El rollerski es la adaptación del esquí de fondo al asfalto. Nació hace más de 70 años en los países nórdicos para que los esquiadores de fondo puedan seguir entrenando cuando no tenían nieve. En la actualidad, el rollerski es un deporte en auge y desarrollo en muchos países del mundo.

-¿Cuál es el objetivo a futuro en esta actividad?

-Como en la Ciudad de Mendoza no nieva en el invierno, la propuesta de la EDA con el rollerski es introducir a los niños al esquí de fondo para el invierno, para poder trasladarse a algún centro de esquí invernal cercano. En esta primera etapa, el objetivo de la Escuela es la iniciación al rollerski y la conformación de un grupo de chicos y chicas que luego podrán insertarse en los deportes invernales.

-¿Hay clases para adultos?

-Sí, las clases son privadas y personalizadas a todos los interesados a aprender este deporte.

-¿Hay competencias y participación de argentinos?

-A nivel internacional existen campeonatos mundiales como “Rollerski World Cup” que se encuentra dentro de la Federación Internacional de Ski (FIS) y se desarrolla en diferentes ciudades del mundo. Además, encontramos otros tipos de competencias internacionales abiertas a todas las edades y niveles que se organizan todos los años. Por otro lado, el esquí de fondo, es deporte olímpico desde el 1er Juego Olímpico de Invierno (Chamonix 1924), con lo cual se encuentran todo tipo de competencias. En Argentina, en las ciudades de Ushuaia y Bariloche, encontramos las competencias más importantes. Con respecto a la Escuela en Mendoza tenemos proyectados para los próximos años, encuentros con distintos clubes de Argentina, como Caviahue, Bariloche, Ushuaia. A la vez la posibilidad de hacer un encuentro binacional con clubes de Chile que también practican esquí de fondo y rollerski.