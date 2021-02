Rolando Schiavi desmintió la versión de un juicio contra Boca: “No quiero que manchen mi nombre con mentiras”

En medio de rumores que vinculaban a Rolando Schiavi con un posible juicio a Boca por su despido, el exfutbolista salió a desmentir esas versiones desde sus redes sociales y confirmó que jamás pensó en iniciar acciones legales contra la institución.

“No quiero que manchen mi buen nombre y mi honor con mentiras. Pese a tener el derecho de reclamo de un juicio por despido encubierto por una suma en pesos (infinitamente inferior a lo que se dijo en redes y medios) JAMÁS INICIÉ NI INICIARÉ NINGÚN JUICIO O DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS, mi casa, mal le pese a algunas personas, porque simplemente amo estos colores, su camiseta y su gente”, publicó el Flaco desde su cuenta personal de Instagram junto a un comunicado especial.

En dicho comunicado, Schiavi narró los hechos que datan de finales de 2019, cuando al tomar control del club la gestión de Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, desde el Consejo de Fútbol lo contactaron estando en el exterior por trabajo para comunicarle que su contrato había sido rescindido.

“He intentado tomar -en dicho momento- contacto con el presidente, quien no me atendió, y con alguno de los vicepresidentes, que me dijo en forma expresa ante mi pedido de juntarnos que no era necesario. No tuve explicación ni reunión y ni pude volver al club a despedirme de mi equipo. Rescindir o no un contrato es una decisión que perfectamente pueden tomar las autoridades, lo entiendo y no lo discuto. La forma aquí es importante. Lo que me molestó fue la falta de respeto y el destrato”, expresó el exdefensor del Xeneize.