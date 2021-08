Roland Koeman y una despedida especial para Messi de Barcelona

Lionel Messi se va del Barcelona y el mundo del fútbol le sigue rindiendo tributo al mejor jugador de la historia del club, que mañana dará una conferencia de prensa desde el Camp Nou.

En las últimas horas llegó un mensaje particular, el de Ronald Koeman, su último entrenador en el equipo catalán. “Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo Messi”, destacó el DT en su cuenta de Instagram.

Luego, para finalizar, agregó: “He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”.